Reakcija princa Williama na koronavirus zgrozila svijet, no evo što je nas oduševilo! Lady Di bi bila ponosna!

Autor: Iva Hanzen

Iako je cijeli svijet u masovnoj histeriji zbog straha od koronavirusa, princ William i Kate Middleton nisu nimalo zabrinuti, čak i nakon što je nekoliko učenika u elitnoj školi koju pohađaju njihov sin princ George i njihova kći princeza Charlotte, poslano u izolaciju zbog sumnje da imaju koronavirus. Sumnja se na to da su dotični učenici donijeli ovaj virus u Veliku Britaniju, nakon izleta u Italiju, no to nije jedini incident vezan za epidemiju koronavirusa u Velikoj Britaniji. Naime, vlada je zatvorila čak 14 škola zbog straha od širenja zaraze.

Ipak, ovo neće spriječiti Kate i Williama da se pojavljuju u javnosti, a čak se ne drže savjeta da se ne rukuju s običnim ljudima. Tako su u Irskoj viđeni kako se rukuju s desetinama ljudi, a William se čak našalio na račun koronavirusa tijekom posjeta jednoj irskoj bolnici. ‘Vjerojatno vam svi dođu i kažu: ‘Imam Corona virus, umirem’, a vi im kažete: ‘Ne, samo kašlješ’. Čini li vam se da su trenutno svi malo predramatični oko virusa? Kao da mediji prenapuhuju stvar? Usput, vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea šire virus. Oprostite! Pazimo! Recite nam ako trebamo prestati’, u šali je rekao William.

Podsjetimo, i njegova je majka Ladi Di, u 80-ima, kada je epidemija AIDSA bila na vrhuncu, ignorirala savjete da se ne rukuju s oboljelima od ove bolesti pa je lijepo vidjeti da je William od majke naslijedio ovaj humani pristup, a premda su se neki strašno naljutili na Williamovu šalu, ne možemo mu prigovoriti to što je samo htio umiriti ljude i stopirati daljnju paniku.