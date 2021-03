Psi Joea Bidena odvedeni kući nakon agresivnog ponašanja i incidenta u Bijeloj kući!

Autor: Iva Hanzen

Dva njemačka ovčara američkog predsjednika Joea Bidena, Champ i Major, odvedeni su u ponedjeljak kući u Delaware nakon agresivnog ponašanja mlađeg psa, izvijestio je CNN.

Prema navodima ovog medija, psi su uklonjeni iz Bijele kuće nakon “incidenta” u kojem su sudjelovali Major i pripadnik osiguranja u Bijeloj kući. Ozljede i stanje člana osiguranja zasad nisu jasni. Također, ostaje nejasno hoće li psi ostati u Delawareu na neodređeno vrijeme ili će se vratiti u Washington, D.C.

Podsjetimo, američki su građani iskazali javnu podršku kada su predsjednik i prva dama dr. Jill Biden doveli Champa i Majora sa sobom po useljenju u Bijelu kuću, a to je ujedno bio prvi put u četiri godine da je tamo živio kućni ljubimac, s tim da je Major prvi pas spasitelj koji je živio na toj lokaciji.

CNN je izvijestio da je Major pas čuvar i da ponekad pokazuje agresivno ponašanje poput lajanja, skakanja i “otresanja” na osoblje. Drugi pas od 14 godina navodno je blaži u svom ponašanju.









Svakako treba istaknuti i to da je u studenom i sam predsjednik Biden ozlijeđen dok se igrao s Majorom, a na kraju je nekoliko tjedana nosio specijalne čizme dok mu je ozljeda na nozi zarastala. Prenoseći tadašnji incident za CNN, Biden je objasnio da je upravo izašao iz tuša kad je Major ispustio loptu ispred sebe. “Hodao sam do spavaće sobe i zgrabio sam loptu … a on je potrčao”, rekao je Biden te je dodao: “Šalio sam se, trčao za njim i hvatao ga za rep. Međutim, dogodilo se to da je pao preko tepiha, a ja sam se potom spotakao o tepih preko kojeg je on pao. To se i dogodilo. O čovječe, nije baš uzbudljiva priča”.

U intervjuu za PEOPLE prošlog mjeseca, dr. Biden također je rekao: “Champ i Major nemaju nikakva pravila, oni su stvarno dobri psi”. “Mi smo ih trenirali od početka”, dodao je Biden u intervjuu, nastavljajući opisivati ​​svaku njihovu osobnost. “Champ je star, ima 14 godina, izuzetno je dobro uvježban i misli da je tajna služba”, rekao je Biden te je dodao: “Ali Major koji je veliki, a zapravo mali pas, ima oko godinu i pol dana i jedino pravilo koje poštuje je ‘nemoj skakakati po namještaju’ kada ga Jill natjerava po kući”.