Prvo šokirala izjavom da je presretna što ju je Ben Affleck prevario, a sada od njega traži da joj kupi novu vilu! Mora iskeširati 7, 5 milijuna dolara za bol koju joj je nanio!

Autor: Iva Hanzen

Glumica Jennifer Garner nedavno je šokirala javnost svojom izjavom da ne žali za tim što ju je, sada bivši suprug Ben Affleck, varao. Podsjetimo, Jennifer je prvo bila u braku s glumcem Scottom Foleyjem koji je našoj publici najpoznatiji iz serije ‘Felicity’i to od 2000. do 2004., a potom je bila u braku s Benom od 2005. do 2018. I premda se posljednji brak činio savršenim, pogotovo zato jer su Ben i Jen zaista bili lijep par, a o tome da su za holivudske standarde imali itekako dug brak, cijela je priča okrutno završila. Naime, Ben je Jen prevario s dadiljom njihove djece, a uz to je imao velike probleme s ovisnošću o alkoholu i kockanju.

Jenniferina izjava tim je šokantnija iz razloga što Jen jako ljubomorno čuva svoju intimu i gotovo nikad ne otkriva detalje svog ljubavnog života, a onda je mrtva hladna izjavila da je presretna što ju je Ben varao. Iako su novinari, a potom i fanovi bili šokirani kada su ovo čuli, Jen je sve lijepo objasnila. Naime, rekla je kako je presretna zbog načina na koji se cijela situacija odvila jer ju je to učinilo snažnijom osobom. Naravno, ono što joj je Ben učinio jako ju povrijedilo, no nakon traume koju joj je Ben priuštio, napokon je naučila koliko vrijedi, ali i to da je krajnje vrijeme da počne sebe stavljati na prvo mjesto. Tad je također shvatila da je njihov odnos u nekom trenu postao navika i da ne smijemo biti robovi navika jer je to izuzetno štetno po nas. Također je izjavila da Benova prevara nije bila jedini razlog njihove rastave te da ju je odnos s Benom, koliko god grubo završio, mnogo naučio o životu. Uostalom, i prije afere s dadiljom, već su živjeli odvojeno te su shvaćali da njihova veza polagano odumire. Dodala je i kako nikad ne bi vratila vrijeme unazad i promijenila ono što se dogodilo te da bi opet proživjela isto s Benom.

Ovo se može činiti suludim nekom tko je prošao isto jer dobro znamo da toksični odnosi ostavljaju dugotrajne emocionalne, psihičke pa i fizičke ožiljke, što je i bio jedan od komentara na društvenim mrežama, no izgleda da je Jennifer, upravo to što joj je Ben učinio, pokazalo da je snažnija nego ikad te da je zapravo na pravom putu da postane najbolja verzija sebe.

No, kako prenosi entertaintimes.com, Jennifer sada ima još razloga zbog kojih bi mogla biti zahvalna bivšem suprugu, a jedan od njih je nova vila. Glumica navodno traži od Bena Afflecka da joj plati 7,5 milijuna dolara vrijednu imovinu u Brentwoodu u Kaliforniji. I tabloid National Enquirer izvijestio je da je došlo vrijeme za naplatu nakon svega što je prošla tijekom braka s Affleckom. Budući da je glumac tijekom njihova braka zadao Jennifer veliku bol zbog nevjere i problema s pićem, Garner je odlučila zamoliti Afflecka da njoj i njihovoj djeci kupi novi dom.

Imovina vrijedna 7,5 milijuna dolara sadrži masivne igraonice, nekoliko spavaćih soba, knjižnicu, bazen, saunu, privatnu teretanu, vinski podrum i još mnogo toga.

Neki pak tvrde da Ben neće kupiti Jennifer vilu, već da će ju Jennifer sama kupiti od novca koji je dobila u brakorazvodnoj nagodbi nakon razdvajanja od Afflecka 2015. godine. Glumac je tad bivšoj supruzi navodno platio 160 milijuna dolara, a Garner ovaj novac između ostalog planira iskoristiti za dizajn svoje nove kuće iz snova. No, budući da je vrlo specifična u vezi s onim što kupuje i kako želi urediti novi dom, drugi tvrde da Garner svojim planovima nadilazi budžet koji joj je Affleck dao. Tako Garner planira potrošiti tonu novca na novu vrhunsku kuhinju, kao i na visokotehnološki toalet koji košta 60.000 dolara.

Iako Garner ima stalni izvor prihoda od svojih projekata i angažmana, najnoviji medijski natpisi sugeriraju da ne može platiti novu kuću bez pomoći bivšeg supruga. Međutim, Garner se zapravo nema zbog čega brinuti. Prema Celebrity Net Worthu, glumica vrijedi 80 milijuna dolara. Također je proglašena visoko plaćenom ambasadoricom proizvoda za marke kao što su Neutrogena i Capital One. Publikacija je također otkrila da je prava prekretnica u Jenniferinoj karijeri bila 2001. godine kada je glumila u Aliasu. Ova hit serija emitirala se pet sezona, a do tada je ova majka troje djece već zarađivala 150 000 dolara po epizodi.

Ipak, moguće je da nije problem u tome da Jennifer nema novaca za novu kuću, već jednostavno želi na još jedan način naplatiti bol koju joj je Ben prouzrokovao pa zašto ne i u obliku nove vile.