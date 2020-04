Prvo Ellu Dvornik napali jer ne doji, a sada se i Charles našao na udaru! Situacija toliko eskalirala da se obožavateljice posvađale između sebe!

Autor: Iva Hanzen

Nakon što su Ellu Dvornik nekidan napali zbog toga što ne doji, sad se na meti obožavatelja našao i njezin suprug Charles. Podsjetimo, Ella je nedavno objasnila da ne doji kćer Lumi, već da kombinira formulu, odnosno adaptirano mlijeko i izdajanje jer jednostavno nema sreće s dojenjem. Čak nije previše dramila oko toga već se čak našalila na tu temu, rečenicama poput: ‘Izdajanje mi mizerno ide, ne bih mogla ni novorođenu mačku nahraniti s tim’ i ‘My milkshake doesn’t bring anybody to the yard’ (Moje mlijeko nikoga ne privlači), referirajući se na veliki hit pjevačice Kelis ‘Milkshake’, u kojem pjevačica dvosmisleno poručuje ‘My milkshake brings all the boys to the yard’, odnosno ‘Mom mlijeku ne možete odoljeti niti jedan dečko’.

Ellinom mlijeku Lumi očito može odoljeti, da ne spominjemo kako se mnoge majke koje doje, bore s brojnim neugodnim popratnim pojavama dojenja poput mastitisa – upale mliječnih kanalića koju prati strašno visoka temperatura i ragada, odnosno ranica na dojkama. Stoga ne čudi da neke majke odustanu od dojenja već nakon mjesec ili dva od rođenja bebe.

U svakom slučaju, iako je Ella sve lijepo objasnila obožavateljicama, što u ozbiljnom, što u duhovitom tonu, one jednostavno ne mogu prijeći preko toga da njihova omiljena influencerica ne doji. Ella je na kraju iskreno odgovorila: ‘Ne dojim jer ne želim. Živjela sloboda odabira. Izdajanje mi je draže, makar mi je i to naporno’ i ‘Bez uvrede, ali dosadna tema do bola’.

No, ako je mislila da će time stati na kraj nezadovoljnim obožavateljicama, prevarila se. Sada se na meti našao njezin suprug Charles kojem obožavateljice pak nisu mogle oprostiti krmelj u oki malene Lumi kada je na svom Instagramu objavio fotografiju s njom.

View this post on Instagram Lumi Wren found weekend happy ))) A post shared by Charles Pearce (@charles_pearce) on Apr 18, 2020 at 2:15am PDT

‘Ali zato vi još uvijek niste otkrili kamilicu i gazu… Tuga’, napala je jedna obožavateljica novopečenog tatu, dok je i druga savjetovala isto. No, situacija je na kraju toliko eskalirala da su se obožavateljice posvađale između sebe pa je čak i Ella morala uskočiti.

Obožavateljice su samo nizale komentare pune suprostavljajućih stavova poput:

‘Jebote ovih svraka sta se nasle komentirati… pustite ljude,svak svone dite odgaja kako hoce i zna…’, ‘Umite to dijete u kamilici zbog krmeljica dobronamjeran savjet🤗’, ‘Boze ja ne vjerujem kaj ljudi komentiraju 😳😳 ono doslovno oni bolje znaju kak se vodi briga o bebi nego bebini vlastiti roditelji. Valjda rade za socijalnu..’, ‘Ludih baba,dite ide zumirati i tražit joj mane, bolesnice.Prekrasna je🌼💖😘’, ‘Pa ovo je strašno! Paru koji podiže jedno zdravo dete pametujete oko ispiranja krmeljica 😲 E pa ovo je strasno! Mislim da treba da zakljucaju opciju komentarisanja’, ‘Tuzno je kako je narod negativan danas Kako je slatka ❤️’, ‘Zasto neki ljude prate druge da bi pljuvali po njima….Lumi je preslatka,ja obozavam sve vase objave😍 i cekam da izađe napokon video😍😘’, ‘😂😂😂😂😂 a brate jeste se dale u komentarisanje ko kakve “ Kokoši” Ja vas obožavam bas zato sto ste prirodni i spontani!!Takvi i ostanite❤️ Velik pozdrav za Elu i njenu slatku familiju🥰’ i ‘Beba se cisti… Normalno da ima malo krmeljica ili po kozi pristica… Zato mama i tata nisu losi a i nemoraju se rad toga bebu prati svekih pet min…. 🧐🤦‍♀️🤦‍♀️’

Na kraju je Ella objasnila kako Lumi nema nikakve upale, već joj se samo stvorio krmeljčić od spavanja. ‘Ali zato si ‘fakat’ morala zumirati. Ok, svi imamo previše vremena pa je oprošteno što tražiš mane bebama na Instagramu’, poručila je Ella smireno obožavateljici koja je i započela raspravu.