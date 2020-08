Princu Harryju prijeti deportacija iz SAD-a!? Trump pokrenuo istragu protiv njega i Meghan!

Autor: Iva Hanzen

Čim su Meghan Markle i princ Harry kročili na američko tlo kako bi započeli svoj novi život u Los Angelesu, daleko od britanske kraljevske obitelji, američki predsjednik Trump je svoje nezadovoljstvo ovom odlukom hirovitog dvojca odmah podijelio na svom Twitteru gdje je napisao:

‘Veliki sam prijatelj kraljice i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavljeno je kako će Harry i Meghan napustiti Kraljevstvo kako bi trajno ostali u Kanadi. Sada su napustili Kanadu i stigli u SAD. No, SAD neće plaćati njihovu zaštitu. Moraju je platiti sami!’, referirajući se na jednu od glavnih povlastica koju su Meghan i Harry izgubili, a to je konstantna policijska zaštita, koju su tijekom njihovog života u Velikoj Britaniji plaćali britanski porezni obveznici, dok su u Kanadi to činili oni kanadski.

Kako vrijeme odmiče, Trump koji već godinama ne krije koliko ne može smisliti Meghan Markle, i dalje gleda negativno na činjenicu da Meghan i Harry žive u SAD-u. Tako časopis Women’s Day piše kako Harryju prijeti deportacija iz Amerike, i to po nalogu samog Donalda Trumpa. Trump je naime naredio da se provjeri legalni status princa Harryja, s obzirom na to da Harry u biti ima status imigranta iz Velike Britanije, a svi znamo što Trump misli o imigrantima. Izvor za spomenuti medij je tako izjavio: ‘Predsjednik bi bio presretan kada bi Harry i Meghan napokon napustili SAD jer mrzi imigrante, a Harry i Meghan k tome otvoreno kritiziraju njegovu politiku’.

Da Trump nema namjeru stati dok ne progna Harryja i Meghan s tla svoje zemlje, govori i činjenica da je pokrenuo i istragu protiv Harryja i Meghan, i to nakon što su nedavno odlučili iseliti iz vile u Los Angelesu i kupiti kuću u Santa Barbari, vrijednu više od 11 milijuna dolara.

Doduše, portal Gossip Cop koji se bavi lažnim tračevima o slavnima tvrdi da je teško moguće da Harry bude deportiran jer posjeduje značajnu svotu novca na računu te je javna osoba visokog ranga. K tome je u zakonitom braku s Meghan, koja ima američko državaljanstvo pa ako se rečeno uzme u obzir zapravo nema pravne osnove za njegov izgon iz SAD-a.

Međutim, ima jedna caka. Naime, ako se Harry odluči trajno nastaniti u SAD-u, prema zakonu koji je na snazi ondje, osoba koja želi uzeti američko državljanstvo mora se odreći svih titula koje je stekala rođenjem u drugoj zemlji. Dakle ne samo da će izgubiti sve povlastice i prava koje je imao do sad, već će izgubiti i svaku mogućnost da bude pripadnik britanske aristokracije, što znači da će ga se svesti na posve običnu osobu. U tom slučaju bi Harry, bez obzira na to što je u braku s Meghan koja je američka državljanka, morao tražiti ‘zelenu kartu’, što ne znači nužno da će ju i dobiti, a o tome da posjeduje milijune na svom računu dalo bi se raspravljati jer mnogi tvrde da je princ zapravo bez prebijene pare te da mu je štoviše princ Charles dao novce za njegov i Meghanin novi dom u Santa Barbari.

U svakom slučaju, sumnjamo da će ikakvi pravni i ostali propisi spriječiti Trumpa u njegovom naumu jer se ipak radi o jednom od najmoćnijih ljudi na svijetu.