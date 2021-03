Princ William i Meghan Markle pred velikim sukobom! ‘William je vrlo zaštitnički nastrojen prema Kate i može se jako naljutiti’, kaže izvor blizak princu!

Autor: Iva Hanzen

Princ William podržava suprugu Kate Middleton nakon intervjua brata princa Harryja i šogorice Meghan Markle s Oprah Winfrey.

Podsjetimo, tijekom intervjua para, Meghan se osvrnula na medijska izvješća koja kažu da je rasplakala Kate netom prije njezinog vjenčanja za Harryja zbog neslaganja u vezi s haljinama za djeveruše. “Dogodilo se obrnuto”, rekla je Meghan Oprah, otkrivajući da je ona ta koja je plakala, iako je izvor za magazin People rekao da su obje vojvotkinje plakale zbog incidenta.

“William je vrlo zaštitnički nastrojen prema Kate i može se jako naljutiti”, rekla je pak Penny Junor, cijenjena biografkinja i princa Williama i princa Harryja za People u ovotjednoj naslovnoj priči. “Za Meghan je imenovanje Kate u negativnom svjetlu gore od samog napada”, dodala je.

U intervjuu s Oprah, Meghan je pojasnila da se Kate kasnije ispričala. “I to ne kažem da bih bilo koga omalovažavala, jer bio je to zaista naporan tjedan uoči vjenčanja i bila je uznemirena zbog nečeg. Ali ispričala se i donijela mi je cvijeće i poruku s isprikom”, rekla je Meghan. No, ovo nije umirilo članove britanske kraljevske obitelji. “Dok su članovi britanske kraljevske obitelji i njihovo osoblje probavljali razne tvrdnje i optužbe nakon intervjua vojvode i vojvotkinje od Sussexa, postojala je ljutnja”, objasnio je izvor iz palače za People. “Bilo je tu iskreno pomiješanih emocija, i duboke tuge i šoka”, dodao je.

Među mnogim zapanjujućim otkrićima u intervjuu, Meghan je rekla i da je imala misli o samoubojstvu, dok je Harry pak rekao da su njegov otac i brat "zarobljeni" unutar monarhije.









U dodatnim isječcima objavljenim nakon intervjua, Meghan je tretman od strane britanskih tabloida usporedila s Kateinim ranim danima u kraljevskoj obitelji. “Ovo je bilo drugačije”, rekla je Meghan o tome kako ju je tisak pokrivao. Oprah je tada upitala: “Drugačije zbog rase?” na što je Meghan odgovorila: “I zbog društvenih mreža”.

Meghan je dodala: “Kate su zvali ‘Waity Katie’, jer je čekala da se uda za Williama. Iako pretpostavljam da je to bilo jako teško i ne mogu zamisliti kakav je to osjećaj bio, ovo nije isto”, rekla je Meghan, objašnjavajući kako negativno pokrivanje Kate od strane britanskih medija nije jednako onome s čime se ona suočila. “Iako će članovi Harryjeve obitelji reći: ‘Svi smo se morali nositi s nekim nepristojnim stvarima’, bezobrazan i rasistički nisu isto”, objasnila je Meghan.