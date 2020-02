Princ Harry traži da ga se prestane zvati ‘princ’, ali Meghan je bijesna! Uputila oštre riječi kraljici Elizabeti!

Autor: Iva Hanzen

Nakon što su Harry i Meghan neko vrijeme putovali po Americi, kako bi finalizirali kupovinu luksuzne vile u Los Angelesu, ali i održali razne sastanke i govore, poput onog u Mijamiju na eventu bankarskog magnata JP Morgan, koji se Harryju strašno obio o glavu jer ga nakon njega ne prestaju optuživati da iskorištava smrt svoje majke u komercijalne svrhe, Meghan se vratila u Kanadu, dok je Harry otputovao u Škotsku. U glavnom gradu ove zemlje, Edinburgu, pojavio se na konferenciji o održivom turizmu, no izazvao je popriličan šok kada je organizatore zamolio da ga oslovljavaju isključivo imenom bez spominjanja titule, odnosno riječi ‘princ’. ‘Zovite me samo Harry’, jasno je naznačio, čime je pokazao kako prihvaća kraljičinu naredbu da on i Meghan prestanu koristiti titule u potpunosti.

Ipak, dok Harry ponizno sluša kraljicu Elizabetu, Meghan je bijesna te tvrdi da su ona i Harry jedine istinske žrtve ‘Megxita’ te da im je kraljica naredila da se odreknu titula kako bi im napakostila. Meghan je ovo priznala bliskim prijateljima koji su za Daily Mail rekli kako Meghan tvrdi da ona i Harry nikad nisu mislili financijski iskorištavati svoje titule, i kako je Elizabetina zabrana apsurdna te kako je Elizabeta ljubomorna i zavisna. Meghan je isto tako prijateljima priznala da će se svejedno truditi biti bolja osoba od kraljice, no kako se ona i Harry uskoro vraćaju u London, gdje se moraju pojaviti pred britanskom javnosti i to po prvi puta nakon raskida s članovima britanske kraljevske obitelji, pitamo se kako će to završiti.