Princ Harry se javio videom prvi put iz samoizolacije! Raščupan, ponizan, blijed! NIKAD GA NISMO OVAKVOG VIDJELI

Od kako su Meghan i Harry počeli prakticirati samoizolaciju, nismo ih imali prilike vidjeti ni čuti pa je video snimka kojom se Harry javio iz samoizolacije postala iznimno viralna u samo 24 sata od njezinog objavljivanja na YouTubeu. Video je u fanovima diljem svijeta izazvao silne reakcije iz dva razloga. Prvi je taj što se Harry nije javio kako bi se pohvalio interijerom svog luksuznog doma u Malibuu u kojem trenutačno živi s Meghan, niti kako bi ljudima pametovao što da čine tijekom epidemije koronavirusa, jer to podsjetimo nije dobro prošlo zadnji put, već kako bi uistinu pomogao. Naime, Harry je razgovarao s majkama i očevima djece s poteškoćama u razvoju koja su zbog koronavirusa posebno ugrožena, a kako i dalje pomaže humanitarnim udrugama iz Velike Britanije, osjetio je potrebu komunicirati s roditeljima iz udruge Well Child.

Druga stvar koja je izazvala brojne reakcije fanova bilo je izdanje u kojem se Harry pojavio. Umjesto dotjeranog markantnog muškarca kakvog smo inače imali prilike gledati, dočekao nas je blijedi Harry, raščupane kose i raskopčane majice. I mi smo ostali oduševljeni ovim opuštenim izdanjem princa jer nam se svakako lakše poistovijetiti s nekom slavnom osobom kada je u baš ovako opuštenom izdanju, no još više od toga oduševila nas je količina suosjećanja koju je iskazao kroz razgovor s roditeljima iz udruge Well Child.

‘Kako ste’, započeo je Harry razgovor, pokazavši iznimnu dozu empatije na samom početku kada je priznao kako i sam osjeća da živimo u čudnim vremenima te da shvaća da nam je kako dani prolaze svima sve teže, ali je rekao kako mu je ipak drago vidjeti nasmiješena lica svojih sugovornika.

‘Kako ste, što se događa, gdje uopće da počnem. Svi govore da im je teško, ali mogu zamisliti da je vama pogotovo’, nastavio je Harry te je tražio od svakog roditelja ponaosob da mu ispriča svoju situaciju u detalje. Roditelji su Harryju ispričali svoja teška iskustva, koja je gotovo nemoguće staviti u riječi jer im je kao roditeljima s djecom s poteškoćama ionako strašno teško, a kamoli sada. Mnogi su rekli da je riječ ‘strah’ najbolji opis situacije u kojoj se nalaze, pogotovo jer znaju da ako se oni razbole, nitko ne može pomoći njihovoj djeci, da ne govorimo kako neki od njih imaju više djece s poteškoćama, što je samo po sebi ne samo teško, već i jako iscrpljujuće.

Harry je na ta iskustva rekao kako shvaća da im je teško i kako mu je jasno da svi imamo boljih i lošijih dana, ali kako smatra da moramo komunicirati o onome što nas muči te je pozvao roditelje da podijele s drugima koji se nose s istim problemima neke savjete, što su roditelji iz spomenute udruge i učinili.

‘Upornost i snaga koju pokazujete je nevjerojatna, nikad nemojte to zaboraviti. Ja imam samo jedno dijete koje ima samo 11 mjeseci pa shvaćam koliko je roditeljstvo teško. Stoga vidjeti ono što vi prolazite svaki dan izaziva veliko poštovanje’, zaključio je Harry nakon onog što je čuo te se osvnuo i na svoj privatni život u samoizolaciji. Priznao je da se osjeća krivim jer ima toliko vremena za obitelj, umjesto da se bavi i poslovnim obavezama, ali je naravno rekao i kako mu to pričinjava ogromnu sreću. ‘Ovo je vrijeme za obitelj, ali pitam se trošim li previše vremena i jesam li to zaslužio’, objasnio je Harry.

‘Naravno da je strah prisutan, ali tu je toliko toga što ne možemo kontrolirati. Tek u ovim situacijama vidimo koliko smo mali’, zaključio je razgovor ponizan bivši princ.