Princ Harry o majci: ‘Vidjela je da ovo dolazi. Bez njezine pomoći ne bismo se mogli maknuti od kraljevske obitelji’

Autor: Daniela Delale

U velikom intervjuu za Oprah Winfrey i CBS, osim što su govorili o problemima s kraljevskom obitelji, bilo je i lijepih vijesti.

Naime, princ Harry je na samom dijelu ‘jedan na jedan’ intervjua s Oprah otkrio da njegova supruga, Meghan Marke, nosi djevojčicu te da će maleni Archie dobiti sestricu.

“Presretan sam. Imamo svoju obitelj – nas četvero i naša dva psa”, rekao je Harry, priznavši da se osjeća nevjerojatno zahvalno na svemu što mu se dogodilo.

Nakon toga, Oprah je krenula s pitanjima. Harry je priznao da je bio očajan i želio je pomoći svojoj supruzi koja je bila na rubu suicida tijekom života s kraljevskom obitelji.

“Nisam želio da se povijest ponovi”, rekao je Harry, misleći pritom na svoju majku Dianu koja je poginula u promenoj nesreći u Parizu 1997. godine dok je bježala od paparazza.









Princ Harry je rekao da se morao staviti u Meghaninu kožu kako bi razumio problem s kojima se suočila kao žena s tamnijom bojom kože.

“Proveo sam mnogo godina radeći posao i samostalno učeći. Ali zbog odgoja i sustava u kojem sam odgojen i onome čemu sam bio izložen, nisam bio svjestan toga. Ali moj Bože, ne treba puno vremena da to iznenada postane svjesno”, rekao je o rasnim pitanjima.

“Otac Charles mi se prestao javljati na pozive”









Princ Harry razgovarao je i o svojoj vezi s ocem, princom Charlesom, nakon njegova preseljenja u Kanadu početkom 2020.

Prije javne najave para da se povlače iz kraljevske obitelji, Harry je rekao da je imao tri razgovora s kraljicom i dva razgovora s ocem, koji je sljedeći na redu za britansko prijestolje, “prije nego što je prestao primati moje pozive”, dodao je Harry.

Otac ga je zamolio da to da pismeno, što je Harry i učinio – uključujući detalje poput datuma koji su planirali dati.

Kad je Oprah Winfrey pitala zašto je princ Charles prestao primati njegove pozive, Harry je napravio dugu stanku.









“Jer sam uzeo stvar u svoje ruke”, odgovorio je. “Morao sam to učiniti za svoju obitelj. To ni za koga nije iznenađenje, zaista je žalosno što je došlo do ove točke, ali moram nešto poduzeti, kako za svoje mentalno zdravlje, tako i za suprugu. Kao i za Archieja jer sam mogao vidjeti kamo ovo vodi”, rekao je, referirajući se na činjenicu kako njegov sin nije mogao dobiti kraljevsku zaštitu jer je rečeno da neće moći postati princ.

“Diana je vidjela da ovo dolazi”

Princ Harry otkrio je da ga je kraljevska obitelj ostavila bez financijske sigurnosti nakon što su on i Meghan, vojvotkinja od Sussexa, najavili da će se povući sa službenih kraljevskih dužnosti.

Nedavni dogovori para s Netflixom i Spotifyjem “nikad nisu bili dio plana” kad su se odvojili od obitelji, rekao je. Međutim, dogodilo se to nakon što su financijski odsječeni od obitelji.

U početku su se oslanjali na ono što je princeza Diana ostavila Harryju.

“Bez toga ne bismo mogli ovo učiniti”, rekao je. “Vidjela je da ovo dolazi i sigurno sam osjećao njezinu prisutnost tijekom cijelog ovog procesa.”

S Williamom još ‘na ledu’

Harry je ranije rekao u intervjuu s Oprah Winfrey da voli svog brata princa Williama unatoč čestim glasinama i nagađanjima o njihovom sukobu. No, njihova je veza trnutno ‘na ledu’, kaže Harry te dodaje da vrijeme liječi sve rane.

Rekao je i kako mu se otac Charles opet počeo javljati na pozive te da ponovno komuniciraju.