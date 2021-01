Princ Harry i Meghan Markle potvrdili povratak u Veliku Britaniju ove godine i to iz više razloga!

Autor: Iva Hanzen

Sussexovi će se napokon ponovno okupiti s britanskom kraljevskom obitelji i to uskoro, nakon što je tijekom vikenda otkriveno da je kraljica Elizabeta osobno pozvala princa Harryja i Meghan Markle da se pridruže kraljevskoj obitelji za njezin 95. rođendan. Njezino Veličanstvo proslavit će 95 godina života 12. lipnja, što se također podudara s eventom ‘Trooping Of The Color’ u Londonu, koji podrazumijeva ceremoniju koju izvode pukovnije britanske vojske, kao i one Commonwealtha.

Ovo će biti veliki korak za princa Harryja, Meghan Markle i kraljevsku obitelj, s obzirom na to da će na taj način razbiti glasinu o razdoru između Sussexovih i britanske kraljevske obitelji, koja kola već jako dugo.

2021. svakako će biti velika godina za kraljevsku obitelj jer će proslaviti nekoliko događaja, uključujući proslavu 100-godišnjeg rođendana princa Philipa, a da je princeza Diana još živa, slavila bi ove godine 60. rođendan pa će kraljevska obitelj proslaviti i taj dan. Prošle je godine potvrđeno da će vojvoda od Sussexa prisustvovati događaju koji će biti održan u čast njegove pokojne majke, a ovo će biti ključni trenutak za Harryja i njegovog brata princa Williama jer će ruku pod ruku otkriti kip princeze Diane u vrtovima palače Kensington.

Kraljičin rođendan održat će se u palači Windsor i to će biti prvi put nakon 125 godina da će neki monarh proslaviti svoj rođendan u Windsoru. Inače, upravo u dvoracu Windsor Njezino Veličanstvo i suprug princ Philip izolirali su se usred pandemije koja vlada.

Nastup Harryja i Meghan na spomenutom eventu ‘Trooping Of The Color’ bit će ogroman korak za par jer ovom događaju obično prisustvuju samo kraljevski članovi koji obnašavaju svoje dužnosti. Ovogodišnji ‘Trooping Of The Color’ ujedno će pohvaliti kraljevsku vojsku koja pomaže u uvođenju cjepiva protiv COVIDA-19.

Podsjetimo, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa trebali su se sastati s kraljicom ovog ožujka radi 12-mjesečne revizije njihovog sporazuma o izlasku iz britanske kraljevske obitelji. No, zbog nepredviđenih okolnosti, kraljevski par zatražio je produljenje revizije dogovora.

Mnoga izvješća vjeruju da će Meghan i Harry ostati u Velikoj Britaniji dulje od mjesec dana. To je zato što vojvotkinja ima sudski spor u Londonu kojem želi osobno prisustvovati.

Trenutno par živi u Montecitu u Santa Barbari, u Kaliforniji, sa svojim 19-mjesečnim sinom Archiejem Harrisonom Mountbatten-Windsorom. Njihovi komercijalni pothvati uglavnom se odvijaju na američkom tlu, a imaju velike veze s medijskom produkcijom. Dogovor između njih i giganata za streaming Netflixom, Spotifyjem i AppleTV-om bit će dio tema koje će pokriti spomenuta 12-mjesečna revizija Megxita.