Princ Charles tjerao sinove da rade traumatične stvari u djetinjstvu! No, i William i Harry ga sada brane!

Autor: Iva Hanzen

Princ William i princ Harry su možda uživali u mnogim blagodatima koje predstavlja život na britanskom dvoru, no to ne znači da nisu morali obnašati dužnosti koje im baš i nisu bile po volji. Tako prestižni lifestyle časopis Vanity Fair piše kako su braća morala skupljati smeće po naređenju svog oca, princa Charlesa, a isto je potvrđeno i u BBC-om dokumentarcu ‘Princ, sin i nasljednik: Charles u 70.’

U ovom su uratku snimljenom prošle godine, William i Harry ispričali cijelu priču o ovom ritualu na koji ih je tjerao otac te su otkrili da su tada to doživljavali kao traumu. Charles bi svoju djecu posebno upregnuo po završetku školske godine u Engleskoj, iako su se dječaci tada samo htjeli igrati s prijateljima. ‘Hodali smo sa štapovima, skupljajući smeće u plastične vrećice’, objasnio je William za BBC.

Doduše, Charles ovo nije radio kako bi se iživljavao nad Williamov i Harryjem, već kako bi im probudio svijest o zaštiti okoliša jer je oduvijek bio strastveni borac za spas okoliša. ‘Naš otac zaista živi na način koji zagovara’, pojasnio je William.

Na kraju je Charles uistinu i uspio u svom naumu pa je Harry s vremenom postao itekako posvećen zaštiti prirode. Štoviše, nekad je čak izostajao s nastave kako bi kupio smeće. ‘Nisam uvijek ciljano odlučio prikupljati smeće, no kada bi ugledao otpatke to bi me ponijelo i nisam mogao stati dok ne bi uklonio svo smeće’, objasnio je Harry te je dodao: ‘Radio sam to jer sam isprogramiran to raditi, zato što to i moj otac radi i zapravo bismo svi tako trebali raditi’, a kako je i njegova supruga Meghan Markle također ekološki osviještena, isto prakticira s njom te zaštiti okoliša podučava i svog sina Archieja.