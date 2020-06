Princ Charles priznao Harryju da nije njegov otac u žaru svađe! Imao je što za reći i za Lady Di!

Autor: Iva Hanzen

Već se neko vrijeme piše o tome kako princ Charles nije otac princa Harrya, a nedavno je navodno i sam princ Charles priznao Harryju da je to uistinu tako. Bar tako tvrdi tabloid Globe te piše da je ovo priznanje potaknula crna ovca obitelji – Meghan Markle. Meghan je navodno svojim konstantnim žaljenjem kako joj stvari na britanskom dvoru nisu po volji dovela do toga da je princ Charles poludio te je pozvao Harryja na razgovor. U žaru rasprave stvari su otišle toliko daleko da je Charles rekao Harryju kako mu nije otac. Također je priznao da nije volio njegovu majku princezu Dianu te da je ljubav isčeznula odmah nakon vjenčanja, što je svojedobno priznala i sama Lady Di. No, Charles je dodao i to kako je i Diana bila nevjerna, što nas iskreno ne čudi s obzirom na to da je Charles tijekom čitavog njihovog braka, a i puno prije istog, bio u vezi s Camillom.

Charles je u razgovoru dodao kako je oduvijek znao da Harry nije njegov biološki sin, ali ništa nije planirao otkriti javnosti kako Harry ne bi izgubio povlastice koje mu pripadaju kao princu.

Što se tiče pravog biološkog oca princa Harry, prema Globeu, Charles zna tko je pravi Harryjev otac, ali mu to ne želi reći, no ovaj je tabloid ranije pisao kako bi to mogao biti bivši britanski časnik, James Hewitt. James je doduše negirao ove tvrdnje te je priznao da je imao aferu s Lady Di tijeko njezinog braka s princom Charlesom, no isto tako tvrdi da je nemoguće da je Harry njegov sin, s obzirom na to da je u vezu s Dianom ušao nakon Harryjeva rođenja.

Tabloid National Enquirer pak tvrdi da je Mark Dyer Harryjev otac. Mark je Harryjev mentor kojeg je često nazivao ‘drugim ocem’, a i kum je malenog Archieja. National Enquirer je tako još u siječnju ove godine pisao kako je Mark prvo bio konjušar da bi potom postao Harryjev mentor te je tijekom čitavog Harryjevog odrastanja više sudjelovao u odgoju princa Harryja, nego što je to činio princ Charles. Dapače, princ Charles nije bio nimalo involviran ili zainteresiran za odgoj svojih sinova, pogotovo Harryja, što samo ide u prilog tome da Mark zaista jest Harryjev otac. Još kada uzmemo u obzir da izgledaju praktički identično, ne bismo se čudili da je ipak Mark Harryjev otac, a ne James.