Princ Andrew će napokon progovoriti o seksualnom zlostavljanju u koje je upleten! Otkrit će baš sve samo da se spasi!

Autor: Iva Hanzenpr

Entertaintimes.com prenosi kako je princ Andrew napokon spreman na razgovor nakon dugog perioda šutnje u svezi seksualnog skandala u koji je upleten, a u kojem je glavni akter bio poduzetnik Jeffrey Epstein te ne namjerava zadržati išta za sebe. Prema National Enquireru, princ Andrew čak je spreman izložiti prljavštinu Ghislaine Maxwell koja je bila Epsteinova ne samo ljubavnica, već i desna ruka u svemu što je radio, a na to je pogotovo spreman ako to znači da će biti oslobođen bilo kakve osuđujuće presude.

Podsjetimo, prošle su godine medijski izvještaji tvrdili da je princ Andrew seksualno zlostavljao maloljetne djevojke, a javnosti se obratila i jedna od njih, Virginia Giuffre Roberts. No, ubrzo nakon što su Virginijini navodi postali javni, princ Andrew porekao je da se s njom spetljao. Također je umanjio svoju blisku vezu s Jeffreyem Epsteinom i Ghislaine Maxwell.

No, izvor je National Enquireru rekao da bi se sve to moglo promijeniti nakon što je princ Andrew potpisao tajni ugovor o imunitetu, koji će ne samo obrisati ljagu s njegovog imena, već će mu otvoriti put za iznošenje istine bez ikakvih sankcija. Upućeni je rekao da će princ Andrew razgovarati o seksualnoj trgovini kojoj je svjedočio dok je bio u Epsteinovoj kući. Također će imenovati one koje je vidio u društvu pokojnog seksualnog zlostavljača. Vojvoda od Yorka također će otkriti stvarnu ulogu Maxwell u svim optužbama za seksualno zlostavljanje. Prema tabloidu, princ Andrew uvjeren je da bi, nakon što se njegovo ime očisti, imao priliku vratiti se u kraljevsko okrilje. Zapravo, insajder je rekao da se ovaj otac dvoje djece želi toliko vratiti svojim kraljevskim dužnostima iz kojih ga je obitelj isključila da je spreman učiniti bilo što.

Ranije ovog mjeseca zavrtjele su se tako glasine da je princ Andrew razgovarao s kraljicom Elizabetom o mogućnosti povratka na svoje kraljevske dužnosti. Prema New York Postu, svi znakovi vode do mogućnosti da je vojvoda od Yorka pitao kraljicu hoće li mu poželjeti dobrodošlicu u obitelj.

Ubrzo nakon toga Life & Style je tvrdio da kraljica nije uslišila zahtjev princa Andrewa zbog princa Charlesa. Prijestolonasljednik je, navodno, uvjerio majku da zabrani Andrewu povratak na svoje kraljevske dužnosti. Da stvar bude gora, princ Charles također je zabranio svom mlađem bratu da ikad kroči u Buckinghamsku palaču. Tablodi tvrde da su princ Charles i princ Andrew u sukobu te da princ Charles vjeruje da je princ Andrew sramota za ime kraljevske obitelji.

S druge strane, princ Andrew uzrujan je zbog ponašanja svog brata i njegovih sinova. No, kraljevski stručnjaci tvrde da je sukob između kraljevskog nasljednika i kraljevske rezerve uobičajen bez obzira na razlog.