PREMINUO POZNATI BRITANSKI GLUMAC: Igrao je u BBC i Channel 4 uspješnicama!

Nekoliko sati nakon što je pušten iz bolnice, glumac Toby Kirkup je preminuo, piše Independent.

48-godišnji glumac, koji je poznat po svojim ulogama u britanskoj seriji Emmerdale i u BBC-evoj hit seriji Peaky Blinders, umro je u svom domu nakon liječenja u Kraljevskoj ambulanti u Huddersfieldu.

Yorkshire Live izvještava da je Kirkup zatražio liječnički savjet nakon što je osjetio bolove u prsima i trnce u rukama.

Nakon dijagnoze gastritisa, otpušten je iz bolnice te se vratio svojoj kući u Slaithwaiteu.

Njegovo se stanje tada pogoršalo i počeo je povraćati prije nego što je doživio srčani zastoj. Obdukcijom je utvrđeno da je njegova smrt rezultat prirodnih uzroka.

Međutim, njegova je obitelj zabrinuta zbog načina njegova liječenja te je naređena istraga.

No, mrtvozornica Catherine Toner rekla je pomoćnici mrtvozornika Katy Dickinson da je glumac konzumirao droge i alkohol. Rasprava je odgođena do 30. rujna.

Kirkup je studirao dramu na Sveučilištu Huddersfield i pet je godina prije smrti radio kao književnik, TV voditelj i glumac.

U poznatoj seriji Peaky Blinders igrao je ulogu policajca 2016. godine, a glumio je i u Emmerdale-u i The Mill-u za Channel 4.

Peaky Blinders actor died hours after being discharged from hospital https://t.co/O2yVzrz2gx

— The Independent (@Independent) July 13, 2021