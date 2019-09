PRAVA VJERNICA: Nina Badrić vratila Hrvatima vjeru u Boga snažnim riječima

Autor: Iva Hanzen

Dok većina slavnih Hrvatica popularnost na društvenim mrežama stječe golišavim i provokativnim fotografijama, Nina Badrić se odlučila na drugačiji pristup. Na svojem Instagram profilu objavljuje u principu tri vrste fotografija: one na kojima pozira u outfitima u kojima je nastupala, one na kojima je s obitelji, i one vjerskog sadržaja. Ove potonje posebno nas oduševe, bilo da ih objavi u obliku fotografije, bilo Storyja, jer nas uvijek potaknu na to da preispitamo svoje postupke i život te se podignemo s dna kada nam je najteže. Tako nas je motivirala zadnjim Storyjem vjerskog sadržaja na kojem su pisale sljedeće, snažne riječi:

Ako Nina ovako nastavi, slobodno bi, kao Danijela Martinović, mogla postati ‘life-coach‘ i motivacijska govornica jer ju nakon ovakvih objava pratitelji uvijek zatrpaju riječima zahvalnosti.