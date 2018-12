Poznati glumac koji se zbog bolesti povukao iz javnosti: ‘Sada tražim neki svoj mir’

Autor: Dnevno.hr

Glumac Aljoša Vučković, koji je glumio u nekima od najpoznatijih filmova i serija s ovih prostora, danas se, sa 72 godine, potpuno povukao iz javnosti.

Publici je najpoznatiji po ulogama Ferate u seriji ”Velo misto” i doktora Ive u seriji ”Bolji život”.

Za srpski Kurir otkrio je da je prestao glumiti i potpuno se zatvorio u kuću zbog teške bolesti.

“Ništa ne radim i ne mogu raditi. Bolestan sam i ne osjećam se dobro, to je jedan od razloga zašto ne glumim. Pored svega, malo me i prehlada uhvatila”, otkrio je novinarima.

Aljoša je bio na liječenju u jednoj beogradskoj bolnici, a trenutno se nalazi na kućnoj njezi. Živi sa suprugom Editom s kojom ima kćeri Leanu i Saru.

“Uvijek kad dođem u Zagreb, prvo odem u Gavellu. Onda obiđem centar grada gdje sretnem mnoge prijatelje” rekao je glumac u jednom intervjuu za 24sata.

“Sad malo ne bih radio iako glumci nikad ne idu u penziju. Trajat ću koliko mogu i koliko želim”, zaključio je. Aljoša svakog ljeta odlazi u Split i na Hvaru.

“Kad djeca budu imala svoje živote, nadam se da ću sa suprugom živjeti na relaciji Beograd, Split, Hvar”, kazao je.

Aljoša sada ima 71 godinu i izgleda potpuno neprepoznatljivo.

“Ja mislim da sam dovoljno napravio. Mogu još, ali nisam ni u godinama ni u poziciji da prihvaćam bilo šta. Ne treba mi. Mislim da nije ni preskromno ni bahato to što sada tražim neki svoj mir. Kada me neko pozove, odem. I dalje sve radim maksimalno profesionalno. Trudim se da to ne bude tek odrađeno i u tome uspjevam”, rekao je Aljoša Vučković “Niškim Vestima”.