Povratak Meghan Markle glumi je teški fijasko! Ako ovako nastavi ona i Harry će ostati bez prihoda i više nitko neće raditi s njom!

Autor: Iva Hanzen

Iako je hrabro i samodopadno zakoračila u novo poglavlje svog života, izgleda da će se Meghan Markle morati dobro pomučiti kako bi ostvarila planetarnu slavu o kojoj je uvijek sanjala. Dapače, kako je krenulo, moguće je da će njezina slava biti više produkt skandala koje radi, nego njezinog glumačkog umijeća. Naime, neki ljudi se i dalje pitaju gdje je Meghan uopće glumila dok nije upoznala Harryja, s obzirom na to da je imala jednu jedinu zapaženu ulogu u životu, a to je ona u seriji ‘Suits’ koja se prikazuje samo na Netflixu, dakle zapravo prilično ograničenom broju ljudi.

Čisto radi usporede, kada se Grace Kelly udavala za princa Rainiera III. od Monaka u proljeće 1956., iza sebe je imala brojne uspješne filmove koji su poslije postali kultna djela svjetske kinematografije, karijeru u trajanju od gotovo desetljeća, čak dva Oscara i suradnje s najvećim redateljima svih vremena poput Alfreda Hitchcocka. K tome je od dosadnog malog Monaka napravila svjetsku, turističku senzaciju u koju su odjednom htjeli doći ne samo turisti, već i sva najbitnija imena u književnosti, showbizu, umjetnosti i slično. Da ne spominjemo da za mnoge građane Monaka, Grace i dan danas ima doslovno status u rangu Marije Bogorodice.

I dok je Grace svojim radom i trudom ulagala u napredak Monaka, ne možemo reći da je Meghan napravila išta za napredak bilo koje zemlje u kojoj je živjela, bilo da govorimo o Velikoj Britaniji, Kanadi ili Americi. K tome je njezin povratak glumi i to u Disneyevom dokumentarnom filmu o slonovima u kojem se pojavila kao naratorica, a koji je izašao ovih dana, bio pravi fijasko. Kritičari su zgroženi njezinom ulogom, dok se pozitivni komentari svode na to da u najboljem slučaju prosječna.

Naravno, Meghan ovo ne pripisuje manjku talenta, već dapače tvrdi kako je očekivala da će kritičari biti okrutni prema njoj i kako je u strahu od toga da će joj oni raditi probleme u budućnosti. Stoga, želi raditi samo s vrhunskim redateljima pa je tako od svojih agenata tražila da ju uključe u idući projekt redateljice Ave DuVernay te im je naredila da pronađu najbolji scenarij za nju. I premda je Ava DuVernay strahovito talentirala redateljica koja na dosad neviđen način obrađuje rasnu problematiku u Americi, što je dokazala svojim filmom Selma iz 2014., u kojem se bavi političkim angažmanom Dr. Martina Luthera Kinga te dokumentarnim filmom ‘Trinaesti’, iliti ’13th’ koji vrlo detaljno i argumentirano objašnjava kako ropstvo u Americi zapravo nikad nije završilo i kako samo mijenja svoja lica, činjenica je da crni redatelji i glumci nikad neće biti dio mainstreama u onoj mjeri u kojoj su to bijelci. Dakle, Ava je možda dobar odabir za Meghan s obzirom na to da je Meghan prilično otvorena oko rasnih pitanja te je i sama kao mulatkinja doživjela razne oblike diskriminacije, no ako misli da će joj Ava biti karta za tron na kojem će sjediti pored imena kao što su Brad Pitt i Angelina Jolie, ili zapravo bilo koje ime s ‘A liste’ holivudskih glumaca i glumica, vara se.

U svemu tome, Meghan umjesto da je ponizna, uporno ne prestaje sa svojim arogantnim stavom, koji joj itekako odmaže. Naime, premda je u kratkom roku primila velik broj ponuda, sve je odbila jer smatra kako je za većinu njih predobra te se boji da ju nitko neće shvatiti ozbiljno kao glumicu ako pristane na njih. No, ako se ovako nastavi ponašati, više joj nitko neće ni nuditi uloge.

Zanimljivo je pritom da su i Harry i Meghan primili ponude japanskih televizijskih kuća koje žele da par za njih snimi reklame te su spremne izdvojiti pozamašnu svotu za njihovo pojavljivanje. To je naravno daleko od glamura Hollywooda kojem se Meghan nadala, ali je činjenica da bi samo jednom reklamom mogli isplatiti dobar dio troškova koji su u stanju napraviti u jednoj godini. No, nekako sumnjamo da će Meghan pristati na ovakvo što s obzirom na to da puca jako visoko, možda malo previsoko.