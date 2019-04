POTRESNA PRIČA! Ovo je događaj koji se krije iza Severinine pjesme ‘Prijateljice’

Autor: Dnevno

Nikad zaboravljena Severinina pjesma ‘Prijateljice’ bezvremenski je hit čije riječi potiču emocije, a raznježiti može mnoge djevojke.

Posljednjih dana javnost je oduševljena njenim novim album ‘Halo’ s dobrim spotovima i pravim kadrovima kao što su oni iz pjesme ‘Kuma’ koji prikazuju scene s njezinog i Igorovog vjenčanja.

Ipak, ono što mnogi ne znaju jest da pjesma ‘Prijateljice’ krije jako dirljivu priču.

Još krajem srednje škole, Severina je sama napisala riječi pjesme, a potresnu priču kako je nastala cijela pjesma otkrila je u intervjuu za Dnevni avaz.

“Tu sam pjesmu napisala krajem srednje škole. Nazvala me u Zagreb prijateljica plačući da mi kaže da nam je poginula treća prijateljica. Šok! Plakale smo u nevjerici, bila je najljepša u razredu i tad sam odlučila da ću joj napisati pjesmu ”Prijateljice”. To kako je cure vole posebno sam dirnuta, to je mojoj prijateljici u slavu. I drago mi je da se tom pjesmom slave prijateljstva”, rekla je Severina.

Potresna priča o izgubljenoj prijateljici prepuna je osjećaja, a Severina je u riječi urezala dio srca i duše.