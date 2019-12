POKOS BRUTALNO U DIKANU: Ljigava Jugoslavenčina pretvorila se u ustašu! Bijedni starac

Vlatka Pokos u posljednje je vrijeme aktivna na Instagramu pa se tako zadnjih dana aktivirala u kampanji za predsjedničke izbore kritizirajući Kolindu Grabar-Kitarović i Mirislava Škoru te njegovu suprugu Kim, koju je nazvala polusrpkinjom, dok je Škoru okarakterizirala kao dezertera i izdajnika. No, onda se referirala i na one koji je vrijeđaju zbog braka s Josipom Radeljakom. “Vi možete mene vrijeđati do mile volje, samo zato što sam se imala nesreću udati za krivog čovjeka, kojem sam odgojila dijete, ali ovo su nemilosrdne činjenice. Da stvar bude apsurdnija, moj bivši muž pripada istim onim desničarima koji me napadaju“, napisala je Pokos, a Radeljak na te njene riječi nije ostao dužan.

”Pa kako ju nije sram pisati da je ona odgojila moju kćer. Da je to istina moja bi kći bila danas u Vrapču a ne na studijama prestižnog univerziteta Bocconi u Milanu. I to ne preko veze upisana već samo zbog odličnih ocjena na MIOC-u u Zagrebu. Pa ta je obična namiguša, napuštena od majke i oca, odgajana od jadne siromašne bake u pustom seocetu pokraj Koprivnice, tukla je divljački moju kći Lanu skoro svaki dan.Ja za to nisam saznao sve dok me u osnovnoj školi nisu upozorili na uplakanost i suze malene svakim danom pri dolasku u školu, gdje ju je ona jedno kratko vrijeme vozila. Ostao sam tada kod kuće, otkazao odlazak na posao i kada sam se osobno uvjerio da je to ipak gorka istina – jedna precizna (simbolična) noga u guzicu bilo je minimalno od mojeg poštovanja koje sam gajio prema toj glupoj kokoški”, kazao je tada Radeljak, a ubrzo je stigao odgovor i od Pokos.

”Jedan bijedni, zli, usamljeni starac koji je iz nekog nedokučivog svemirskog razloga imao tu sreću da me ikada dotakne i zove svojom, otkako sam ga zbog njegove sotonske zloće ostavila, prosipa degutantne laži i uvrede na moj račun posljednjih dana, iziritiran samim mojim postojanjem. Iziritiran mojom ljepotom i hrabroscu da govorim istinu”, napisala je Vlatka te nastavila:

“Ljigavi, bijedni tip koji se davnih dana zaljubio u jednu prekrasnu Srpkinju, svjetsku klasu, nedostojan jednog njezinog pogleda. Predivna žena kojoj je pokušao uništiti život, iako mu je podarila sina. Isti tip bio je velika Jugoslovenčina, družio se s intelektualnom elitom u Maderi u Beogradu i slično. Tada je to bilo moderno. Ista Jugoslovenčina pretvorila se u najvećeg ustašu, iako se do 1991. godine nazivao Jugoslovenom. Za razliku od mene, malene Hrvatice, što sam oduvijek bila i ostala. Svemirski razlog našeg nesretnog susreta bila je jedna malena, prelijepa djevojčica, koja je izgubila majku. S ljubavlju i totalnom posvećenošću, odgajala sam je šest godina; najljepših u mome životu. I da, prekrasno sam je odgojila, ponosna sam na nju… U mome srcu i mojoj duši ona je još uvijek moja malena djevojčica, još uvijek moja duša pati i plačem za njom. Puno češće nego što je monstrum koji joj se naziva ocem, u stanju shvatiti. Ja nju volim i ona to zna. Ona je moje jedino dijete i znam da osjeća koliko je volim. Ona zna.

Sve te ružne riječi koje sluša od svoga oca dugih 12 godina, ne mogu zatrovati njeno njezno i čisto srce. On ne razumije da ne može pobijediti ljubav. On ne zna što je ljubav. Ili, ne bojati se ničega. Ni smrti”, dodala je.