Pjevačica Nika Antolos sasvim direktno od Kolinde traži konzumaciju marihuane: Evo što joj je predsjednica odgovorila!

Autor: Iva Hanzen

Bivša članica grupe Feminnem Nika Antolost koja se na početku karijere udala za bogatog ruskog poduzetnika, nedavno se kao razvedena samohrana majka vratila u Hrvatsku s djetetom, a hrvatska javnost već mjesecima prati njezinu borbu s multiplom sklerozom. Pjevačica se sada odlučila na radikalan korak – obratila se čak i predsjednici Kolindi za pomoć. Na svom je Instagram profilu objavila fotografiju u kućnom ogrtaču i papučama te je pored nje napisala značajan tekst te je ‘tagirala’ predsjednicu na njoj, odnosno označila je Kolindin profil kako bi predsjednica vidjela ovu poruku i reagirala. S obzirom da je Kolinda aktivna na svom Instagram profilu odmah joj je odgovorila kako je najbolje da joj Nika pošalje poruku istog sadržaja na mail. Evo što joj joj je pjevačica poručila:

‘Bok, ja sam Nika, mama prelijepe djevojčice Sienne i uskoro ću možda prekršiti zakon. Naime bolujem od multiple skleroze i vise mi se nekako ne trpi konstantne nagle bolove cijelim tijelom, vrtoglavice,konstantni umor… Sia me moli da se igramo lovice, ali ja nemam snage. A s obzirom da medicinsko ulje canabisa (u pravoj čistoj formi i dozama) u ljekarnama nit postoji nit nosi normalnu cijenu, primorana ću očito biti odlaziti u Sloveniju i ilegalno kupovati isto. Najmanje od svega što trebam uz takvu diagnozu, jest stres koji osjećam na samu pomisao, da nešto ilegalno radim i to još dok me dijete doma čeka. Ali još gori me preplavi na pomisao da me Sia gura u kolicima dok ja pomalo u bolovima gasnem..Hrvatska, bilo bi lijepo kad bi moje šlapice prošle bez kršenja zakona i šuljanja po bolnicama. Već samo mirovale kraj kauča mog dnevnog boravka. Nema vremena. Nema “jednom” nit’ “biti će već”.

Ja kao i 6.000 ljudi u HR hoćemo pomoć sada. Mi u sada živimo. Dozvolite nam da se liječimo ili si bar pomognemo LEGALNO’.

Oduševljeni smo činjenicom da je naša predsjednica tako moderna da koristi Instagram, ali još smo više oduševljeni činjenicom da je odgovorila pjevačici te joj napisala da joj ovaj tekst proslijedi u mailu. Baš nas zanima kako će Kolinda dalje reagirati, a predivnoj 29-godišnjoj Niki želimo brzo ozdravljenje.