Pjevačica Kelly Clarkson savjetovala fanove kako se ponašati u škakljivim obiteljskim situacijama tijekom blagdana, pritom sama se noseći s gadnim razvodom!

Autor: Iva Hanzen

Čini se da pjevačica i tv voditeljica Kelly Clarkson pokušava ostati što pozitivnija usred razvoda od bivšeg supruga, menadžera Brandona Blackstocka. Podsjetimo, iako je njihov razvod krenuo u mirnom tonu, Brandon sada optužuje Clarkson da mu je dužna novce, dok je odvjetnički team Kelly Clarkson, Brandona nazvao sponzorušom. Brandon i Kelly su se sukobljavali i po pitanju odgoja njihove djece jer djeca idu u školu u Los Angelesu, dok je Brandon inzistirao na tome da žive na njegovom ranču u Montani, što bi značilo da jedna djeca moraju putovati svaki dan s jedne lokacije na drugu, umjesto da žive i idu u školu u istom gradu. Sudac je na kraju odlučio da je najbolje da djeca žive s majkom u Los Angelesu, no ružne riječi na temu novaca između Kelly i Brandona i dalje se povlače po medijima.

Ipak, Kelly se ne da pa se tako ova 38-godišnjakinja otvorila svojoj publici tijekom svog talk showa ‘The Kelly Clarkson Show’ po pitanju rješavanja škakljivih situacija tijekom praznika.

Također je ohrabrila svoje obožavatelje i gledatelje da izrade poklone za Božić kod kod kuće, umjesto da ih kupuju. Ona to sama čini, a objasnila je da preferira ovakav način darivanja jer to uključuje osobni dodir, dok joj izrada poklona istovremeno omogućuje provođenje vremena s djecom.

Zapravo je primijetila da joj je izrada stvari terapeutska, uključujući bojanje s djecom. Priznala je da se to može činiti neobično, ali apsolutno je umirujuće bojati s djecom onako kako ona to vole. Prisjetila se vremena kada je gledala odrasle kako koriste bojanke i smijala im se, a sada je jedna od njih.

Još je jednom naglasila koliko je to terapijski, a također je priznala da je ova godina bila teška. Na to je jedna od gledateljica podijelila svoju neugodnu obiteljsku situaciju nastalu tijekom ovogodišnjih blagdana. Gledateljica je rekla da za vrijeme Božića obično provodi vrijeme s očevom obitelji i da članovi iste uopće nisu zabavni. Zato je iskoristila karantenu kao izgovor da ne dođe na njihovu božićnu proslavu, pritom planirajući da proslavi blagdane s majčinom obitelji, no slučajno je dodala očevu sestru u grupni chat u kojem je planirala proslavu s majčinom obitelji.

Clarkson se nasmijala i primijetila je da je gledateljica u nevolji. Međutim, objasnila je da treba izbjegavati lagati i samo govoriti istinu. Clarkson je nadalje potaknula gledatelje da iznesu zabavne ideje kako bi obitelj zajedno uživala tijekom blagdana. Pjevačica je također preporučila dodavanje božićnih pjesama ‘Underneath the Tree’ i ‘Under Mistletoe’ na playliste za nadolazeće blagdane. No, dotaknula se politike te je potaknula sve da govore o istoj.

Iako je rekla da većina ljudi izbjegava razgovarati o politici te su njoj samoj govorili da šuti kada su u pitanju veliki problemi, politika ili vjera, pjevačica se ne slaže s mišlju da ostane tiha na tu temu i misli da bi ljudi trebali češće komunicirati na ovu temu kako bi riješili probleme.

‘Zašto ne biste željeli razgovarati o takvim stvarima? Zašto ne razmišljate na način: Možda, samo možda, ono što mislim o nečemu zapravo nije u redu te nisam zapravo razmišljao/la o tome na taj način ili nemam pravu perspektivu’, objasnila je.