Petar Grašo i Danijela Martinović ovim starim fotografijama otklonili sumnje da nisu zajedno! ‘Nisam gej’ tvrdi pjevač

Autor: Iva Hanzen

Koliko Hrvati obožavaju Petra Grašu, svjedoči i činjenica da je Instagram prepun profila koje vode njegovi fanovi, a koji redovito objavljuju Grašine fotografije, kako one novijeg datuma, tako i one stare. Uz njih objave i citat iz nekog intervjua ili zanimljivu informaciju koju nismo znali o životu slavnog pjevača. Tako smo na profilu @petar_graso_fan_page naišli na seriju od tri stare fotografije na kojoj se pjevač nalazi u zagrljaju sa svojom dugogodišnjom partnericom Danijelom Martinović. Prstom pomičite udesno kako biste ih sve pregledali. No, osim nostalgije koje su u nama probudile ove fotografije, oduševio nas je i citat iz intervjua koji je Grašo svojedobno dao, a koji kaže: ‘Mediji su nas rastavljali, vjenčavali, bio sam par puta mrtav, pa homoseksualac, sve ono što svi pjevači prođu tijekom karijere. To je jedan ruksak koji dobiješ kada si iznad prosjeka. Većina mog pojavljivanja je javno, devedeset posto i tih deset posto što ostaje za mene, nisam spreman ponuditi na pladanj. Ne želim slikati svoju spavaću sobu. Nemam pločice na trbuhu, ne boravim u teretani po četiri sata dnevno i živim običan život prosječnog muškarca.’

‘Divni ste, ovako jednostavni i obični 💕 jednostavno divni💕’, ‘Predivni ste oboje, živite svoj život kako je Vama lijepo i dobro od ❤️ Vam želim❤️❤️’, ‘Vi ste pravi Par❤️❤️’, ‘Savršeni par sretno’, ‘Predivan par!!!! Samo se nedajte i ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️’ i ‘Obožavam vas oboje držite se, ljubav uvijek pobijedi’, poručili su oduševljeni fanovi paru nakon ove objave koja je još jednom otklonila sve sumnje da su u Grašinom i Danijelinom odnosu trzavice.