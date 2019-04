PASEMO OČI: Hrvatska Kim Kardashian ne prestaje zavoditi svojim fotografijama

Autor: Iva Hanzen

Jelena Perić se 2010. možda neuspješno prijavila za izbor Miss Hrvatske, ali danas to nije važno jer je postala jedna od najpoznatijih hrvatskih blogerica i influencerica. Njezin Instagram prati više od milijun fanova, a ima i izuzetno uspješan YouTube profil, na kojem objavljuje beauty tutorijale.

Može se pohvaliti i laskavom titulom “hrvatske Kim Kardashian”, a britanski mediji čak su joj dodijelili titulu najbolje dvojnice Kim Kardashian na svijetu.

Ovih dana nam je opet u fokusu, s obzirom na to da je modni fotograf Srećko Rundić, koji je imao čast fotografirati najveće ljepotice s hrvatske estrade poput Maje Šuput, Nine Badrić, Lane Jurčević i Antonije Stupar Jurkin, na svom Instagramu objavio Jeleninu fotografiju na kojoj je uistinu ista Kim Kardashian. To nam je bio povod da malo pročešljamo Jelenin profil i nagledamo se njezine ljepote.

