Pa dokle više? TWITTER GORI!!! Brutalan gaf HRT-ove voditeljice: ‘Sve se više spominje…’

Autor: Dnevno

Nakon pomnog, višemjesečnog promišljanja stručnjaci su došli do zaključka kao će varijante koronavirusa, umjesto po dotadašnjem nazivu zemalja gdje bi bile otkrive, dobiti nazive po slovima grčkog alfabeta. Sve to trebalo je biti u svrhu izbjegavanja stigmatizacije zemalja koje prijave novi soj. WHO je tad odlučio da četiri varijante koronavirusa koje su u javnosti bile poznate kao britanska, južnoafrička, brazilska i indijska označavati slovima grčkog alfabeta – alfa, beta, gama, delta, točnije po redoslijedu otkrivanja. A sad se pojavio i najnoviji, lambda, soj, čiji naziv zbunjuje, ali i nasmijava mnoge.

Voditeljica HRT-a u jutarnjem programu javne televizije nazvala je tako novi soj koronavirusa ‘lambada sojem’. “Raste broj novih slučajeva uzrokovanih ponajviše delta sojem virusa, ali sve se više spominje i lambada soj, koji je prvi put otkriven još prošle godine u zemljama Južne Amerike”, rekla je voditeljica Vijesti.

Opasno prijeti novi LAMBADA soj iz Perua

HTV1 vijesti 7:04 😅😂😂😂 pic.twitter.com/JXlXuSLN0a — Menševik113 (@menshevik113) July 7, 2021

Što se tiče novog lambda soja, voditeljica HRT-a nije jedina koja je na ovaj način izgovorila naziv soja. Naime, upravo je naziv ovog soja izazvao lavinu reakcija i na popularnom Twitteru. Među inima, našla se i Ivana Tomić, PR-ovka HSS-a.

Lambada soj.

Prvo na što pomislim😍: pic.twitter.com/8Y424zIRdM — Ivana Tomić (@tomicivanaa) July 6, 2021







Ja bih taj lambada soj, delta mi je ko ime vojne operacije — V ❤ (@kapricanka) July 5, 2021









PAŽNJA; PAŽNJA PAŽNJA! Novi LAMBADA soj korone je stigao u Srbiju! pic.twitter.com/YRLFaVvupG — Loodi oblak ☁️ (@MihailoStojano9) July 6, 2021

Lambda soj ima neko da nije procitao Lambada — And_ja (@NemicaDaBudem) July 6, 2021

No grčki alfabet čine 24 slova pa još nema planova o tomu što će biti kad se sva iskoriste. Možda se opet razmotri mogućnost koja je već stručnjacima bila dana stolu, a to je da se sojevi zovu po imenima grčkih bogova i izmišljenih pseudo-klasičnih imena.

Povijesno gledano, virusi se često povezuju s lokacijama s kojih su se, kako se smatra, počeli širiti dalje, poput primjerice virusa ebole koji je dobio naziv po istoimenoj rijeci u Kongu. No takav izbor naziva može biti štetan za određenu lokaciju, a nerijetko i netočan, kao što se pokazalo u slučaju pandemije ‘španjolske gripe’ iz 1918. godine, čije je porijeklo nepoznato.