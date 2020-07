Ovu je tajnu Lady Di čuvala od princa Charlesa do samog kraja! Bojala se njegovog nasilnog temperamenta!

Autor: Iva Hanzen

Brak princeze Diane i princa Charlesa je možda dugo bio obavijen velom tajne, no u zadnje vrijeme detalji njihovog odnosa niču kao gljive poslije kiše. Tako je sada autor Andrew Morton u svojoj knjizi: ‘Diana: Her True Story’ otkrio da Camilla Parker Bowles nije bila jedini razlog Dianinog i Charlesovog narušenog odnosa. Naime, iako je sada simpatičan starčić, Charles je oduvijek imao buran temperament pa je tako Diana bila u strahu kada je saznala da je trudna s Harryjem, s obzirom na to da je Charles strogo inzistirao na tome da drugo dijete bude djevojčica. No, kako Diana nije mogla utjecati na ishod, a nije ni mogla reći Charlesu da nosi dječaka, krila mu je spol budućeg djeteta sve do zadnjeg trenutka.

Diana je znala da nosi dječaka jer ga je vidjela na ultrazvuku, no kako se bojala da će Charles dobiti slom živaca nije mu ništa rekla, i zaista, Charles je otvoreno pokazao da nije nimalo oduševljen kada je po prvi put ugledao Harryja 1984. godine. Ovo je Dianu tim više pogodilo što je i ona bila neželjeno dijete. Majka ju je ostavila sa svega par godina, dok otac nije previše mario za nju i ostalu djecu, a njegova nova supruga Raine Spencer nikako nije sjela ni Diani ni njezinoj braći i sestrama. Tako je Diana jednom prilikom čak gurnula Raine niz stepenice koliko je bila bijesna na nju. Na kraju se Diana ipak zbližila s Raine i to uoči razvoda od Charlesa, no Raine joj nikada nije mogla nadomjestiti majku koja ju je ostavila kako bi živjela s ljubavnikom.

Zbog svega toga Diana je više pažnje posvećivala Harryju, nego Williamu, no izgleda da nije uspjela ispraviti povijest. Očajnički je tražila ljubav cijeli svoj život, prvo od roditelja, zatim od Charlesa, a potom i od mnogih muškaraca s kojima je imala avanture. Međutim, muškarci s kojima je bila u odnosima samo su ju iskorištavali, baš kao što i Harry danas nakon silnih ljubavnih neuspjeha pokušava pronaći sreću s Meghan Markle, no kako je krenulo, i njihov brak će biti sve samo ne sretan.