Ovo su zadnje riječi koje je Brad rekao Jennifer prije rastave! Nije ni čudo da je ostala u šoku kad je saznala da ju više ne voli!

Autor: Iva Hanzen

Iako je brak Brada Pitta i Jennifer Aniston, koji je trajao od 2000. do 2005. godine., u tih pet godina smatran jednim od rijetkih uspješnih u Hollywoodu, nakon što je Brad glumio u filmu ‘Gospodin i gospođa Smith’ s Angelinom Jolie, počele su kružiti glasine o problemima u Bradovom braku s Jennifer. Brad i Angelina opovrgnuli su glasine o preljubu na setu spomenutog filma, no špekulacije o tome da su se već na snimanju ‘spanđali’ nastavile su se sve dok Angelina nije dala intervju za novinarku Ann Curry u lipnju 2005., kada joj je rekla: ‘Biti intimna s oženjenim muškarcem kad je moj vlastiti otac varao moju majku, nije nešto što bih si mogla oprostiti. Ne bih se mogla pogledati ujutro da sam to učinila. Ne bi me privlačio muškarac koji bi prevario svoju ženu’.

Zanimljivo je i to da je Brad svega par mjeseci prije rastave od Jennifer uzdizao svoju suprugu u nebesa pa je tako za prestižni magazin Vanity Fair rekao za Jen: ‘Njoj su u životu najvažniji dom, prijatelji i obitelj. Mi se svi volimo okupiti oko njene topline kao moljci oko vatre. Ona je kao magnet, zbližava puno ljudi na taj način. Jen je ognjište, ona pruža toplinu’, pritom pod ‘mi’ vjerojatno misleći i na svoje roditelje koji su oduvijek obožavali Jennifer te su ju često znali ugostiti u svom domu.

K tome je u gostovanju kod Oprah također par mjeseci prije rastave rekao: ‘Jen je jedna od najtoplijih osoba koje sam sreo. U njoj nema ni traga lošim namjerama. Stvarno je nevjerojatna i zbog toga sam od nje toliko toga naučio. Ona povezuje i zbližava ljude’.

Kada uzmemo u obzir da je Brad u vrijeme kada je snimao film s Angelinom uzdizao Jen do nebesa, a da je Angelina negirala preljub, nije ni čudo da je Jennifer ostala u šoku kada je saznala da njezin brak ipak ne funkcionira.