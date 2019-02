OVO NISMO OČEKIVALI: Nina Badrić i Petar Grašo u emotivnom zagrljaju: Posvetila mu i divne riječi

View this post on Instagram

Čestitke mome predragom kolegi i prijatelju na svim priznanjima👑🙌🏻 Divno je dijeliti svaku nagradu s tobom i trajati s tobom kroz vrijeme sve ove godine! A tek smo poceli😁💪🏻 #mojezlato #rekaosi #daniigodine #petargraso #ninabadric