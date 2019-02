OVO NISMO OČEKIVALI: Ecija Ivušić i Nives Celzijus na dejtu! Nives Eciji priznala da se uzbudila

Autor: Iva Hanzen

Da, dobro ste pročitali. Nives Celzijus i Ecija Ivušić bile su na dejtu i to nedavno povodom Valentinova. Možete li vjerovati da su dvije najseksepilnije Hrvatice blagdan zaljubljenih provele ne u društvu muškarca, nego druge žene???

Nives je bila jako uzbuđena oko njihovog odlaska u kino pa se posebno sredila i ponosno istaknula zavodljivi dekolte. To su primijetili i fanovi. Ispod zajedničkih fotografija popularnih brineta koje su objavile nakon dejta na Instagramu jedan je fan komentirao: ‘Nivesine sise su remek djelo-svjetsko. Niti Meštrović tako nešto nebi mogao niti znao isklesati’, a drugi je dodao: ‘Ne znam koju bi izabrao da joj budem pratnja. Obje su prelijepe i fantastične’.

I mi smo u transu od doze seksepila i senzualnosti na fotografijama, a senzualno su se osjećale i slavne ljepotice pa je Ecija tako u statusu priznala da se Nives jako uzbudila oko njihovog sastanka te je pored zajedničke fotografije napisala sljedeće: Kaže ona meni jučer: ‘Nije da sam ja baš neka sramežljiva, ali imala sam tremu prije našeg dejta. Nekad imaš baš zastrašujući gard. Daj zamisli kak je frajerima’. E Nives, nije da sam baš neka koju je lako fascinirat, ali stvarno postane jako brzo vruće pored tebe. Daj zamisli kak je frajerima! Dosta o ‘frajerima’. Ovo je naša večer. Sretno Valentinovo bejbe, stay just the way you are 🌡😘❣️.

Cure se očito nisu libile obasuti jedna drugu laskavim komplimentima, a sve što možemo dodati na ovo je: Vruće, vruće!