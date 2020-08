Ovo je svjedočanstvo dječaka kojem je Lady Di spasila život! Učinila je to u strogoj tajnosti! Evo zašto

Autor: Iva Hanzen

O dobrim djelima koje je princeza Diana učinila za čovječanstvo uvijek se pričalo, uostalom i sama je rekla svojim obožavateljima kada se udavala za princa Charlesa: “Ne želim biti kraljica, već kraljica vaših srca”. 31. kolovoza ove godine obilježit ćemo 23. godišnjicu njezine smrti, a svejedno se i dalje sjećamo prizora u kojem su tisuće i tisuće običnih ljudi dolazile pred crkvu svetog Petra u Westminsteru, odnosno pred Westminstersku opatiju, i ostavljale cvijeće i medvjediće. Njezin sprovod bio je jedan od najgledanijih događaja u povijesti televizije, a čak dvije milijarde ljudi gledalo je prijenos sprovoda diljem svijeta, dok su tisuće prisustvovale ceremoniji u spomenutom Westminster Abbeyu.

I dok će neki možda reći: “A što je to točno ona učinila da spasi čovječanstvo?”, treba imati na umu da postoje ljudi koji tvrde da im je Diana uistinu spasila život. Jedan od njih je 24-godišnji Britanac James Whetton kojeg je otkrio tabloid New Idea.

James je bio teško bolesno dijete sa srčanom manom, a bio je star samo šest dana kada ga je Lady Di posjetila u bolnici. Primila ga je u naručje, a tada, konkretno 1996. godine, nastala je i fotografija koju James još čuva. “Bila je osoba koja grije srce, mislim da mi je to moglo da nastavim borbu za život. Moguće da je dio svoje ljubavi prenijela na mene i da me to spasilo”, otkrio je James koji smatra da je Diana bila divna i normalna osoba, što je potvrdio i njegov djed, koji se sjeća da se sve to uistinu dogodilo.

Diana je inače ovakve stvari često radila, ali u tajnosti kako se ne bi hvalisala svojim dobrim djelima. U istoj bolnici u kojoj je posjetila Jamesa radio je Dianin tadašnji dečko, doktor Hasnat Khan, a Diana bi ga ili gledala na operacijama ili bi se brinula za djecu u bolnici.