Ovo je prava istina o novim trudnoćama Meghan Markle i Kate Middleton! Sve je izvučeno iz konteksta!

Autor: Iva Hanzen

Već danima internet bruji o tome kako je Meghan Markle trudna i kako njezino i Harryjevo drugo dijete na svijet dolazi već u svibnju ove godine. No, izgleda da su svi ove informacije bazirali na činjenici da inače izrazito mršava Meghan, koja se prije mogla pohvaliti težinom od svega 50 kg na visinu od 170 cm, još uvijek nije uspjela skinuti trbuščić koji joj je ostao nakon rođenja sina Archieja.

Sada portal Gossip Cop tvrdi da je vijest o Meghaninoj trudnoći laž te se poziva na OK! magazin koji je još u prosincu prošle godine tvrdio da je Meghan trudna i da je u četvrtom mjesecu trudnoće. Gossip Cop stoga tvrdi da bi Meghan sada imala prilično velik trbuh i da bi bila u sedmom mjesecu trudnoće da je to istina. Ovoj teoriji u prilog ide i činjenica kako se nitko iz kraljevske obitelji nije oglasio na temu Meghanine trudnoće.

U svakom slučaju OK! magazineu nije za vjerovati, jer je osim lažne vijesti da je Meghan trudna, uoči rođenja Archieja lansirao vijest da će se on roditi u Americi, a na kraju je rođen u Londonu. Tim više nam se napisi da je i Kate Middleton opet trudna čine suludima. Naime, isti također kolaju ovih dana pojačano, dok je prvi put vijest da je Kate trudna po četvrti puta lansirana krajem siječnja ove godine. Ona pak ne da nema trbuščić kao Meghan, već izgleda mršavije nego ikad do sad. Gossip Cop se dotaknuo i njezine navodne trudnoće te je u članku lijepo objasnio da Kate jest rekla kako bi voljela imati četvero djece i kako bi to svakako bile divne vijesti, s obzirom na događanja unutar kraljevske obitelji proteklih mjeseci, no kako trenutačno nije trudna, a pogotovo ne s blizancima kako su nagađali neki tablodi.