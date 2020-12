Ovo je pet znakova koji ukazuju na to da je brak princa Harryja i Meghan Markle gotov!

Meghan Markle i princa Harryja muče brojne zlonamjerne i klevetničke glasine od samog starta, odnosno otkako su počeli izlaziti u srpnju 2016. Stvari su se pogoršale nakon što se par vjenčao 2018. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa tada su odlučili zauvijek napustiti kraljevski život jer oni, navodno, ne žele da Archie doživi maltretiranje i uvrede koje oni dobivaju od svojih kritičara, no magazinu Touch, ovog je mjeseca neimenovani izvor rekao da brak para Sussex počinje pucati i to iz nekoliko razloga. Štoviše, tvrdi da su posljednjih nekoliko mjeseci prava katastrofa za Meghan Markle i princa Harryja, dodajući da su već sada na “prijelomnoj točki”.

Evo nekoliko razloga zbog kojih javnost misli da će se Meghan Markle i princ Harry vjerojatno uskoro razvesti:

1. Princ Harry odletio je sam u Englesku i to tajno

Brat princa Williama, navodno je imao tajno putovanje u Englesku u lipnju. Izvještava se da je vojvoda od Sussexa to učinio bez Meghan Markle i bebe Archieja. Tabloid Woman’s Day prvi je objavio ovu vijest, koju su drugi mediji brzo pokupili i proširili na društvenim mrežama, no ni Harry ni Meghan nisu to potvrdili.

2. Princ Harry ipak slavi Božić s princom Williamom i Kate Middleton

Iako je rečeno da će Harry slaviti i ovaj Božić s Meghan i njezinom majkom Dorijom Ragland, kolaju tračevi da će se princ Harry uskoro, mimo želja svoje supruge, vratiti kući kako bi proslavio Božić s ostalim članovima kraljevske obitelji, uključujući princa Williama i Kate Middleton. Drugim riječima, u tom slučaju ne bi slavio ovaj poseban događaj s Meghan Markle i bebom Archiejem. Ipak, palača još nije potvrdila ovu tvrdnju.

3. Meghan Markle odgodila je suđenje s tabloidima zbog navodnih bračnih nevolja

Mnogi su bili šokirani kad je krajem listopada objavljeno da je Meghan Markle zatražila odgodu suđenja u svojoj tužbi za privatnost protiv izdavača tabloida koji je objavio dijelove pisma koje je napisala ocu. Britanski sudac odobrio je odgodu od 9 mjeseci. Međutim, ovo je izazvalo nagađanja da bi Meghan mogla biti trudna sa svojom drugom bebom ili se možda želi više usredotočiti na svoj “propali” brak s princom Harryjem.

4. Princ Harry i dalje nema ‘zelenu kartu’.

U srpnju je kraljevski izvor tvrdio da princ Harry nije podnio zahtjev za američkim državljanstvom unatoč tvrdnjama da se par Sussex želi nastaniti u Americi. Većina, ako ne svi, znaju da se suprug Meghan Markle mora odreći svoje kraljevske titule ako podnese zahtjev za američko državljanstvo. Prema izvješćima, on bi također mogao biti uvučen u bezbroj poreznih pitanja. Zbog toga su neki stručnjaci zaključili kako je malo vjerojatno da će se princ Harry u dogledno vrijeme prijaviti za takozvanu ‘zelenu kartu’ koja vam omogućava trajni rad i život u SAD-u.

5. Kraljica Elizabeta želi da se princ Harry vrati u Ujedinjeno Kraljevstvo

Iako Njezino Veličanstvo podržava princa Harryja u njegovoj odluci da napusti Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi živio u SAD-u s Meghan Markle i bebom Archiejem, ona, navodno, još uvijek ne želi da njezin unuk prekine sve veze s kraljevskom obitelji. Poznato je da su Elizabeta i Harry jako povezani, zato ne čudi da žarko želi da se Harry vrati. To je, prema medijskim izvješćima, jedna od najvećih prepreka s kojom se vojvoda i vojvotkinja od Sussexa trenutno suočavaju.

Princ Harry i Meghan Markle još nisu komentirali glasine o razvodu, stoga nam preostaje čekati dok se ovi medijskih izvještaji ne pokažu istinitim i ispravnim.