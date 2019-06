OVO JE NEVIĐENO: Pamela Ramljak pokazala kako izgleda nakon 10 sati sna! Kakva transformacija!

Autor: Iva Hanzen

“Daj ženi da odspava 10 sati u komadu i može pomicati planine 😂. Danas završavamo montažu spota. Ne mogu vam opisati koliko je odličan i spot i aranžman za #svirajtemitamburasi. To je pjesma koja će ostaviti pečat u mom životu. Jedva čekam da je čujete, premijera je sljedeći tjedan. Jutro svima ❤️”, napisala je pjevačica Pamela Ramljak pored fotografije na kojoj pozira bez šminke, i kako je to navela sama – nakon deset sest sati sna. Doduše, vidi se da Pamela ima tanak sloj maskare, a vjerojatno i nešto pudera, no kada je žena umorna, nema tog pudera koji može prikriti sivu i izmorenu kožu. Zaista joj moramo priznati da izgleda svježe i zdravo.

Osim ovom fotografijom, pohvalila se i onom na kojoj uživa u doručku dostojnom kraljice na terasi hotela Ani u Makarskoj.

Kako se nalazi između nastupa u Beču i snimanja spota za spomenutu pjesmu “Svirajte, tamburaši”, drago nam je da si je dala malo oduška, a ovime nam je prirodno lijepa Pamela ujedno pokazala i da estetske korekcije i šminka ne znače ništa ako se žena ne brine o svojoj koži i ne spava dovoljno. Naime, prečesto zaboravljamo da je kvalitetan san ipak glavni preduvjet ne samo ljepote nego i općeg zdravlja.