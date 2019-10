OVO JE GLAVNI KAMEN SPOTICANJA u brakovima Maje Šuput i Severine! Jesu li pjevačice prevarene žene?

Autor: Iva Hanzen

Mnogi se sigurno pitaju čime se uopće bave muževi dviju najpoznatijih pjevačica na Balkanu, Maje Šuput i Severine, osim što se s njima pojavljuju na eventima i putuju na egzotične, skupe lokacije. Isto je zanimalo i nas pa smo istražili ovo pitanje podrobnije. Nenad je bio direktor jednog od najpoznatijih hotelskih kompleksa u Šibeniku, da bi vrlo brzo nakon što je ušao u vezu Majom ostao bez posla. Maja je u to vrijeme baš pokrenula svoj brend Majushka pa ga je postavila za direktora istog. Osim što mu je dala upravljačku poziciju, Maja je supruga zadužila i da se brine za sva pitanja koja mogu imati njezini obožavatelji, no nekako ne vidimo da Nenad sjedi i odgovara na pitanja koji Majini obožavatelji šalju pjevačici putem Instagrama i Facebooka ili bar nama nije odgovorio na upit.

S druge strane redovit je gost na svakom luksuznom putovanju, skupoj večeri ili shoppingu koji Maja organizira, no nekako sumnjamo da je iste aktivnosti u stanju platiti. Naime, Nenad je direktor webshopa koji broji svega par artikala – nekoliko kapa, natikača, mikrofona, rokovnika i slušalica pa sumnjamo da je u stanju zaraditi onoliko koliko Maja zaradi samo jednom gažom. Izgleda da očito sve Maja plaća, a isto misle i njezini obožavatelji koji strogo napadaju Nenada na internetu, kad god se spomene što on uopće radi. Tako ga je jedan nezadovoljan obožavatelj čak nazvao muškom prostitutkom. Jedno je sigurno, Nenada još uvijek nismo vidjeli kako radi, no zato smo ga nebrojeno puta vidjeli kako uživa obilazeći egzotične destinacije ili kupuje skupe odjevne predmete sa suprugom. Svakako je sumnjivo i to da je Nenad rekao Maji kako će ju oženiti nakon svega par dana poznanstva pa se pitamo je li to bila ljubav na prvi pogled ili je Nenad vidio priliku da se financijski okoristi.

Čini se da je slična stvar i u Severininom slučaju. Neki tvrde da je Igor prije braka sa Severinom bio nogometaš, drugi da je bio nogometni menadžer. Što god da je bio, s nogometom se očito više ne bavi jer ga također ne viđamo u poslu, već samo po eventima i putovanjima sa Sevkom. Igorov nerad ne odobravaju niti Severinina majka, a niti starija sestra koja ne priča sa Severinom od kad se udala za Igora. Izgleda da i Severini povremeno dosadi činjenica da Igor ne zarađuje pa je tako jedan izvor za srpski Kurir izjavio: ‘Severini smeta što je Igor u posljenje vrijeme besposlen, dok ona ima brojne nastupe i financijski je potpuno samostalna. Želi da i njen suprug zarađuje za život’ te je dodao:

‘Posebno je živcira to što mnogi pričaju da se Igor dobro oženio te zbog toga ne mora ništa raditi. Severina želi svima dokazati da je njen muž itekako koristan i zbog toga od njega traži da hitno nađe posao’.

No, Severinina majka Ana, prema istom izvoru, još je više ogorčena zbog nerada svog zeta.





‘Otkad se Seve udala, majka ju je savjetovala da ne radi od muža papučara već sposobnog muškarca. Svako malo joj predbacuje to što Igor ništa ne radi i što mu je jedino zanimanje – Severinin muž’, otkrio je izvor.