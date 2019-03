OVO JE BRUTALNO: Renata Sopek radi trbušnjake u zraku i pritom je megaseksi!

Autor: Iva Hanzen

Znamo da Renata Sopek obožava vježbanje, ali da je ovako u formi to nismo znali. Na svoj je Instagram profil stavila video na kojem radi trbušnjake i to praktički u zraku. Doduše, sjedi zakačena za vreću za boks, ali s obzirom na to da se većina nas jedva digne s poda, a kamoli iz ovog položaja, ovo stvarno predstavlja hvalevrijedan položaj za vježbanje.

Pritom joj nisu trebale niti seksi hlačice i topić u kakvima slave ljepotice vole vježbati, jer nije bila ništa manje seksi, a to da je u formi priznali su i Renatini fanovi koji su pored fotografije pisali oduševljene komentare poput: ‘Nema labavo’, ‘Bravo!!!’, Svaka čast’ i ‘Koja forma’. Glumica Bojana Gregorić Vejzović je napisala: ‘Ma daaaaj😮👏🏻👏🏻👏🏻💪💪💗’, a pohvalila ju je i Žanamari Lalić Perčić. Ne zaboravimo da su Bojana i Žanamari također žešće u formi pa ako se one čude da je Renata ovo sposobna, onda joj stvarno moramo skinuti kapu.