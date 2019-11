Ovo će naljutiti kraljicu baku: Harry i Meghan povukli potez koji će ih nepovratno udaljiti od ostatka obitelji

Autor: Dnevno

Princ Harry i Meghan Markle povukli su potez koji bi ih mogao još više udaljiti od ostatka obitelji. Već se mjesecima govori kako su odnosi među braćom Williamom i Harryjem te šogoricama Kate i Meghan i više nego napeti, a sad su prenerazili sve svojim priopćenjem da Archiejev prvi Božić neće provesti s ostatkom kraljevske obitelji na tradiocionalnoj proslavi u Sandringhamu.

Kako piše Daily Mail, mladi roditelji još nisu odlučili gdje će provesti Božić, no jedna od najizglednijih opcija jest odlazak u SAD. Bit će to prvi put da Harry neće provesti Božić sa svojom obitelji, a navodno je rekao kraljici Elizabeti da se on i njegova supruga i sinčić moraju nakratko maknuti iz Velike Britanije, jer im je potrebno vrijeme da napune baterije i naprave planove.

“Božić u Sandringhamu zna biti stresan pa možda ne žele tome izlagati Archieja dok je tako mali. Kraljica je vjerojatno malo povrijeđena zbog te odluke, no nikad neće dopustiti da se to vidi”, rekla je kraljevska biografkinja Ingrid Seward.

Za razliku od njih, princ William će sa ženom Kate i troje dece – Georgeom (6), Charlotte (4) i Louisom (1), provesti Božić u Sandringamu.