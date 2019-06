Ovo bi mogle biti naznake da je brak Elle Dvornik u ozbiljnoj krizi!

Autor: Iva Hanzen

Ella Dvornik oduvijek je na čudne načine pokazivala ljubav prema svom suprugu Charlesu, odnosno ne možemo reći da ju je ikada pokazivala u prevelikoj mjeri, kao što to, na primjer, čine Indira, Žanamari i Maja Šuput koje na sva zvona objavljuju koliko vole svoje muževe. No, sada je Ellino ponašanje u vezi s Charlesom postalo još čudnije. Na Instagramu je nedavno objavila fotografiju na kojoj grli Charlesa do te mjere da ga je gotovo udavila. Uz to je dodala status: “Ljubav je kad cijeli svijet zna, iz pogleda samo da volim te ja, kad jedno za drugo umiremo, jedino tada, ljubav je to” te je uz to označila pjevačicu Zsa Zsu, pritom se referirajući na njezinu pjesmu “Kad budemo sami”.

Ovo nas je začudilo jer Charles nije baš čest gost na Ellinim društvenim mrežama, no ono što nas je još više začudilo jest činjenica da je Ella samo par dana nakon objave, ovu fotografiju izbrisala sa svog profila. Kao da ju je sram što je tako otvoreno pokazala ljubav prema suprugu. No, postavlja se pitanje, ako nekog iskreno i iz srca voliš, kako to da ga se sramiš? Jer jedno je sigurno – Charlesa na Ellinim fotografijama ili nema ili je negdje u pozadini, kao na ovoj fotografiji.