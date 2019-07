Ovo bi mogao bit dokaz da je Maja Šuput već sad trudna!

Autor: Iva Hanzen

Maja Šuput se nakon odmora sa suprugom Nenadom Tatarinovim na imanju Meneghetti u Istri zaputila prema Orebiću na poluotoku Pelješcu, nakon čega nastavljaju svoje putovanje. U Istri je par vrijeme provodio uz bazen i za stolom jedući sve i svašta, od klasičnog doručka koji uključuje sir, šunku i jaja do skupih delicija, a Maja nije mogla stati ni s krafnama, kroasanima i sličnim. Pjevačica inače voli dobro pojesti, čime se često hvali na svom Instagram profilu, no sada je u jednom od brojnih Instagram Storyja na kojima nam je otkrila što sve jede, priznala da bez hrane ne može više od tri sata te da ima želju pojesti baš sve što se nađe na švedskom stolu ili na tanjuru. S obzirom na to da tamani sve i svašta i to u neograničenim količinama, ali i na to da sve češće spominje kako želi dijete, pitamo se nije li Maja već sada trudna!? Evo u kakvim je sve jelima uživala u Istri, a potom i na Pelješcu.