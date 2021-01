Ove stvari sigurno niste znali o Beyonce! Nije joj bilo lako u životu!

Autor: Iva Hanzen

Beyonce je svoj zadnji album izdala prije nešto više od četiri godine, a od tada živi povučeno te je fokusirana na svoj brak i odgoj devetogodišnje kćerkice Blue Ivy te blizanaca Sir i Rumi. Ipak, i dalje suvereno nosi titulu jedne od najbogatijih i svakako najuspješnijih Afroameričkih pjevačica.

Beyonce je odrasla u Houstonu u Texasu i to u imućnoj obitelji, no kada je karijera njezinog benda Destiny’s Child uzela maha, njezina se obitelj preselila u siromašniji kraj kako bi što više financijskih sredstava uložila u karijeru svoje kćeri. Beyoncein otac Mathew im je postao menadžer, dok je njezina majka Tina, bila zadužena za styling djevojaka iz benda Destiny’s Child, koji je inače ime dobio prema tekstu iz Biblije. No, ovo nije značilo da Beyonce ne mora nešto uložiti i sama. Još je kao dijete pohađala razna glazbena natjecanja, a otac je Beyonce od malena tjerao da trči te da pritom pjeva kako bi bila u kondiciji te kako bi mogla izdržati naporne nastupe koji uključuju istovremeno izvođenje koreografije i pjevanje. 1990. nastao je Destiny’s Child, a ovaj je bend formirao upravo Beyoncein otac. Djevojke iz benda su kao i Beyonce tada išle u srednju školu, no za razliku od svojih vršnjaka koji su se nakon škole zabavljali, one su dolazile kod Beyonce doma te su sate provodile vježbajući razne koreografije i pjevajući. Ipak, premda je bend bio jako uspješan te je čak osvojio i Grammy, Beyonce je u tom periodu patila od depresije te je odlazila na psihoterapiju. Terapeuti su joj tako pomogli da osmisli svoj alter ego kojeg su nazvali Sasha Fierce, kako bi Beyonce nadišla svoje nesigurnosti i tremu. S vremenom se Beyonce toliko pomirila sama sa sobom da joj ovaj lik, koji je glumio njezinu ‘stage personu’ više nije trebao.

2008. se Beyonce udala za repera i producenta Jay Z-a, a par je dvije godine kasnije proglašen najuspješnijim parom glazbene industrije jer su u samo godinu dana zaradili 120 milijuna dolara. 2012. su dobili još jedan razlog za sreću, pogotovo jer je Beyonce prije toga doživjela spontani pogađaj koji ju je strašno pogodio, a to je rođenje njihove kćeri Blue Ivy. Vijest da je Beyonce rodila, očito je bio bitan događaj za čitav svijet jer je ista ušla u Guinnessovu knjiga rekorda kao vijest koja je imala najviše tweetova u sekundi.

Ono što također sigurno niste znali je da je Beyonce trebala glumiti u filmu ‘Zvijezda je rođena’ iz 2018. u kojem glavne uloge glume Bradley Cooper i Lady Gaga. Clint Eastwood je prvotno zamislio da Beyonce ima glavnu ulogu u ovom filmu još 2012., no Beyonce nije imala dovoljno vremena za ovaj projekt te je na kraju ulogu odbila, dok je film režirao i producirao Cooper.

Zanimljivo je da je Beyoncein omiljeni broj četiri, kako se zove njezin prvi album koji je snimila nakon prekida suradnje s ocem, a ona i Jay Z su se ujedno vjenčali 4. travnja 2008. godine. K tome je Beyonceina majka rođena 4.siječnja, dok je Beyonce rođena 4. rujna. Jay Z je pak rođen 4. prosinca. Ovaj je broj toliko bitan Beyonce i Jay Z-u da su ga dali tetovirati umjesto vjenčanog prstena.









Sigurno niste znali ni to da Beyonce ne zovu “Queen B”, samo zato što je bogata, snažna, crna žena, već i zato što na svom imanju ima dva pčelinjaka za koja se osobno brine, a pčele iz ovih pčelinjaka proizvode toliko meda da Beyonceino domaćinstvo godišnje proizvede nekoliko stotina tegli meda. Ovo nije slučajno jer med kao i pčele imaju snažnu simboliku još od davnih vremena. Pčela je organizirana, marljiva, disciplinirana, neumorna i kao takva simbol je mnoštva, baš kakva je i Beyonce, dok med simbolizira bogatstvo, potpunost, nadahnjuće, spoznaju, znanje i mudrost, što su očito kvalitete kakve Beyonce posjeduje jer danas ne bi bila gdje je. K tome se ovim hobijem počela baviti nakon što je saznala da njezina djeca pate od različitih alergija, a med im pomaže da ih ublaže.

Kada smo kod prehrambenih namirnica koje Beyonce konzumira, njezin trener joj je zabranio da jede curry i piletinu jer je njezina opsesija indijskom hranom izbjegla kontroli, a jedno vrijeme živjela je doslovno samo na voću i povrću, kako bi se dovela u formu nakon poroda blizanaca. ‘Bila sam gladna, ali imala sam cilj. Žrtvovala sam se za njega’, rekla je u jednom intervjuu.