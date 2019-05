Ovaj video sa svadbe Maje Šuput izmamit će vam suze! Otkrila i skrivene detalje tog dana!

Autor: Iva Hanzen

Kao što znate Maja Šuput se udala za poduzetnika Nenada Tatarinova na luksuznom imanju Menegetti u Istri, a ovo je čini se svadba o kojoj će se dugo pričati. Na Instagram profilu pjevačice niču ‘behind the scenes’ (iza pozornice) Storyji s detaljima sa svadbe, a Maja je objavila i video s vjenčanja koji nam je izmamio suze. Na njemu Nenad nestrpljivo isčekuje Maju, dok video vrhunac doseže njihovim filmskim poljupcem.

Uz to nas je pjevačica Instagram Storyjima detaljno provela kroz čitavu svadbu, od dolaska Nenada po svoju mladu, koji je pritom klečao na koljenima, preko Majinih priprema da uskoči u vjenčanicu poznate hrvatske dizajnerice Aleksandre Dojčinović koju joj je pomogao odabrati njezin najbolji prijatelj i stilist Marko Grubnić do same svadbe kojoj su prisustvovale mnoge Majine bliske prijateljice, među kojima se posebno isticala trudna kuma Lana Gadže Čermak.