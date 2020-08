Otac Meghan Markle pružio ruku pomirenja, no ovakvu njezinu reakciju nije očekivao! Nemilosrdna je prema njemu!

Autor: Iva Hanzen

Nakon što su jedno vrijeme Meghan Markle i njezin otac Thomas neprestano punili stranice trač -rubrika svojim sukobom, nastalo je zatišje od nekoliko mjeseci. Podsjetimo, u žiži zbivanja koja su se odnosila na Meghanino i Harryjevo napuštanje kraljevskih dužnosti, lansiran je dokumentarac “Thomas Markle: Moja priča”, kojim je Thomas zadao još jedan u nizu prilično niskih udaraca svojoj kćeri. U njemu je otkrio dosad neviđene fotografije i snimke iz Meghanina djetinjstva, i to protiv njezine volje, dok je Kanal 5, na kojem je prikazan ovaj dokumentarac, dao Meghaninu ocu pozamašnu svotu novca za to. Da stvar bude gora, u istom dokumentarcu Thomas otvoreno govori kako ga nije briga za Meghan i Harryja i kako jedino želi novac od njih te smatra da su mu oni dužni isplatiti ih.

“Kraljevska obitelj mi duguje novac, Harry mi duguje novac, Meghan mi duguje novac. Za ono što sam prošao trebao bih biti nagrađen. Moja kći mi je rekla da će se brinuti za mene kada dođem u starije godine. Sada sam u starijim godinama, imam 75 godina i vrijeme je da se netko počne brinuti za taticu”, bez imalo srama rekao je Thomas u dokumentarcu. Dodao je i kako nema namjeru prestati zarađivati na svojoj kćeri i prodavati paparazzima njezine privatne fotografije.

I taman kada smo se zapitali jesu li Thomas i Meghan ipak pronašli put k pomirenju, strani mediji nam donose informaciju da ipak nisu. Unatoč, Thomasovu, u najmanju ruku bezobraznom postupku, Meghanin brat Tom javno je tražio od Meghan da se javi ocu i razgovara s njim, a sada saznajemo i da sam Thomas pokušava stupiti u kontakt s kćeri, i to još od travnja kad su Meghan, Harry i Archie došli živjeti u Los Angeles. No, Meghan odbija bilo kakvu komunikaciju s njim.

Doduše, zna se da je Meghan svim silama pokušala kontaktirati oca kada je u zadnji trenutak javio da neće doći na njezinu i Harryjevu svadbu i odvesti je do oltara. Tek je iz medija saznala da je u to vrijeme imao srčani udar, a i ona i Harry tad su Thomasu nudili ne samo novčanu nego i zdravstvenu pomoć, i to vrhunsku, kakvu uživaju samo pripadnici elite. No, on nije htio ni čuti da to, već je Meghan nastavio blatiti po medijima.

View this post on Instagram Now you scared of royalty 🌸 A post shared by Thomas Markle (@thomas_markle_official) on Mar 9, 2020 at 9:18am PDT

Sad se ipak izgleda pokajao, ali Meghan koja je sklona ‘paliti mostove’, ne želi čuti za njega. Kako piše tabloid ‘US Weekly’, Meghan već ćetiri mjeseca ne odgovara na očeve pozive i poruke, dok je Thomas u očaju pribjegao i slanju pisama, no kako tvrdi izvor za spomenuti medij, ona i dalje leže neotvorena.