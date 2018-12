Ostali smo paf! Nina Badrić spasila život obožavateljici: Evo kako joj je uzvratila!

Autor: Iva Hanzen

Svi znamo da glazba liječi dušu, ali da može spasiti život, to je dokazala jedino Nina Badrić kojoj se vjerna obožavateljica obratila riječima: ‘Nina, volim te. Voljela bih da znaš da mi je tvoj glas spasio život kada sam bila uvjerena da više ne vrijedi živjeti. Ovo je zaista istina. Čak ti se i moji roditelji zahvaljuju’. Obožavateljica se Nini obratila putem Twittera, a pjevačica je spremila fotografiju poruke te ju je objavila na svom Instagram profilu uz komentar: ‘Bogu hvala’.

View this post on Instagram Bogu hvala 🙌🏻🙏🏻❤️ A post shared by Nina Badric (@badrich) on Dec 29, 2018 at 6:13am PST

Ovim su se riječima punim ljubavi pridružili ostali fanovi koji su pored fotografije ostavili komentare pune oduševljenja i hvale poput: ‘Magičan glas koji liječi’, ‘E to je Isus, to je Evanđelje to je kršćanstvo, a ne mrmljanje sebi u bradu prevrnutih očiju. Bogu hvala koji djeluje kako On hoće kad hoće, a posebno po kome On hoće’, ‘A koliko je nas sto ti to nikad nismo rekli…’, ‘Stvarno si lijek ! I glasom i pojavom. Sve najbolje’, ‘Bravo Nina za svaku ispjevanu pjesmu s kojima si dotaknula mnoga srca, podigla mnoge iz očaja, a ostala si svoja, jednostavna, topla i jako duhovita’ i ‘Za mene osobno Nina je moj anđeo koji je uvijek s pjesmom bila uz mene u dobrim i lošim danima i davala mi snage da preživim neke dane lakse….anđeoski glas i svaka pesma srcem otpjevana…Hvala ti prelijepa Nina…’.