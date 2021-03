Osramoćena Kim priznala nakon 7 godina: ‘Svakog dana sam plakala zbog onoga što se događalo s mojim tijelom’

Autor: D.D.

Reality zvijezda Kim Kardashian (40) prisjetila se svoje trudnoće iz 2013. godine i medijskih izvještavanja o njezinom tadašnjem trudničkom izgledu.

Prozvala je na Instagramu sve one koji su ju tada vrijeđali i uspoređivali s kitom ubojicom.

“Svakog dana sam plakala zbog onoga što se događalo s mojim tijelom, i to većinom zbog pritiska jer me se stalno uspoređuje s onim kako društvo smatra da bi zdrava osoba trebala izgledati – kao što su me i mediji uspoređivali s kitom Shamu”, rekla je Kim, misleći pritom na kita ubojicu koji je nekoć nastupao na SeaWorldu.

Kim tvrdi kako je svakodnevno bila predmet sramoćenja po medijima i da ju je to zaista slomilo.

Ovo priznanje je objavila nakon što je pogledala dokumentarni film o karijeri Britney Spears u kojem je prikazana i njezina borba sa živčanim slomom 2007. godine.









Kim je zaključila da mediji “znaju biti vrlo traumatizirajući i da mogu slomiti i najsnažniju osobu”.

Kardashian je rodila kćer North u lipnju 2013., sina Sainta 2015., a kasnije je dobila još dvoje djece od surogat majki. Prošli mjesec je podnijela zahtjev za rastavu od repera Kanyea Westa s kojim je bila u braku gotovo sedam godina.