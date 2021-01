Osobni asistenti se raspričali: Angelina Jolie i Madonna su šefice iz pakla, dok je san raditi za Georgea i Amal Clooney

Autor: Iva Hanzen

Angelina Jolie je navodno šefica iz pakla, dok je pak njezin kolega George Clooney šef iz snova. Tako New Idea tvrdi da ovi glumci imaju vrlo različite pristupe kada imaju posla sa svojim osobnim asistentima. Tabloid ističe da je Jolie kroz godine stekla reputaciju grozne šefice, a budući da potječe iz bogate obitelji, svi znaju da rad za nju nije lak. Štoviše, jedan od njezinih bivših osobnih asistenata rekao je da je rad za Jolie zapravo noćna mora zbog njezinih nečuvenih zahtjeva.

Budući da glumica ide spavati jako kasno, očekuje i da njezini osobni asistenti i osoblje budu budni kasno u noć. Na ovaj način, pri ruci su joj kad joj zatreba bilo što. No, dok Jolie može spavati do vrlo kasno ujutro, njezino osoblje mora rano ustati kako bi bavilo s njezino šestero djece. ‘Angelina nije zla, ali je zahtjevna, a ako ne usrećite nju ili njezinu djecu, loše vam se piše. Ipak, ako u životopisu imate ‘Osobni asistent/ica Angeline Jolie’, u Hollywoodu vam se otvaraju sva vrata, tako da ljudi to trpe koliko god mogu’, rekao je izvor za New Idea.

S druge strane, Clooneyev bivši osobni asistent nema ništa osim dobrih stvari za reći o glumcu i njegovoj supruzi Amal Clooney. Izvor je rekao da je san raditi za Clooneyeve jer su velikodušni i vrlo pažljivi. Clooneyu se ne sviđa kad vidi kako se njegov osobni asistent i osoblje financijski muče, pa im obično da i po dodatnih 1000 dolara u gotovini. Njegovo osoblje također je reklo da su glumac i njegova supruga vrlo korektni kada je riječ o njihovim radnim uvjetima. Oni također provjeravaju svoje osoblje kako bi bili sigurni da su sretni i zdravi.

Prema tabloidu, rad za Ashtona Kutchera i Milu Kunis također može biti prilično stresan zbog glumčeve koketne naravi. Zbog toga Kunis prvo detaljno provjerava dadilje svoje djece i osoblje koje pomaže u kućanstvu kako bi bila sigurna da njezin suprug neće ući u vezu s nekom od članica osoblja. Izvor je rekao da Kunis inzistira na tome da vjeruje svom suprugu. Međutim, ne može zaboraviti činjenicu da je nekoliko puta prevario Demi Moore te stoga ne želi iskusiti istu bol u srcu.

Druga osobna asistentica koja se otvorila za New Idea pak tvrdi da ih je Madonna tjerala da rade za nju 24 dnevno svih sedam dana u tjednu. Pjevačica je također bila vrlo stroga što se tiče prehrane njezinog osoblja i bili su prisiljeni jesti isto što i ona.