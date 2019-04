Osim u zgodnom Srbinu, Jelena Veljača utjehu nakon razvoda potražila i u ovom muškarcu!

Autor: Iva Hanzen

Jelena Veljača zadnjih mjeseci ima prilično težak život – razvela se od Dražena Čučeka, oprostila se od Beograda u kojem je dulje vrijeme živjela zbog poslovnih obaveza, pokrenula je incijativu #spasi me kojom želi skrenuti pozornost na problem nasilja nad ženama u Hrvatskoj te se ozbiljno okrenula radu na pitanju ljudskih prava, a uza sve to i dalje neumorno radi na svojoj karijeri. Druge bi žene svi ovi događaji možda povukli na dno, ali ne i Jelenu, koja na svom Instagramu pršti od sreće. I to ne bez razloga. U ovom joj je periodu velika podrška bliski prijatelj Ljubomir Dorontić s kojim je sve češće vidimo na fotografiama u intimnom zagrljaju, popraćenom nježnim poljupcima, pa se pitamo, baš kao i njezini obožavatelji, je li na pomolu nova veza na hrvatsko-srpskoj estradi. No, osim zgodnog Srbina, uz Jelenu je još jedan muškarac. Njegovo ime je Mate Rončević, poznati hrvatski PR stručnjak, koji, među ostalima, zastupa i Jelenu Rozgu, a k tome je i njezin najbolji prijatelj.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. royalty forever #favoritepeople #mojzagreb #thisisus Objavu dijeli Jelena Veljača (@jelka12) Tra 24, 2019 u 4:31 PDT

Ipak, dok se spekulira da su Jelena i Ljubomir zajedno, za Matu pouzdano možemo reći da je Jelenin prijatelj. Ona je to više puta potvrdila, a i s njim se ne ljubi i ne grli tako prisno pa vjerujemo u te tvrdnje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Who’s that guy? #skinulasammusesir Objavu dijeli Jelena Veljača (@jelka12) Pro 11, 2018 u 12:32 PST

Mate je svakako izuzetno blizak s Veljačom, a ona ne propušta napomenuti kako joj je on najbolji prijatelj, dok njihove zajedničke fotografije iz izlazaka pršte od sreće. Rončević je inače dobro poznato ime na hrvatskoj PR, ali i medijsko – estradnoj sceni, a zbog prirode svog posla u konstantnom je doticaju s najvećim hrvatskih zvijezdama. No, ga ne čini nimalo umišljenim. Dapače, najbitnije stvari u životu su mu osim posla prijatelji. Kako bi on rekao: ‘Život je prekratak da bi ga trošili na krive ljude i krive stvari, stoga se svaki dan nastojim okružiti ljudima koje me čine sretnim. Sretni ljudi me čine sretnim’, a ova životna filozofija itekako je vidljiva na spomenutim fotografijama iz izlazaka s Veljačom. Njih dvoje se toliko smiju kada su zajedno i toliko sjaje od sreće da im zavidimo.