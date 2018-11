Opet potvrđeno pisanje Dnevnog: Najbogatija hrvatska bivša snaha trudna?

Poduzetničko – društvenim vodama pa i dijelom medija proširila se priča koju je Dnevno.hr objavio još prije nekoliko mjeseci. Riječ je naime o Martini Todorić, djevojački Novosel, koja se nakon razvoda s Antom Todorićem, sinom Ivica Todorića zaputila u Beč, gdje je odlučila pronaći mir. No, osim mira, kao što je naš portal pisao, Martina je po svemu sudeći u austrijskoj prijestolnici pronašla i novu ljubav, čiji identitet doduše još nije poznat, no spekulacije oko bivše Todorićeve snahe ovoga su se puta popele na višu razinu pa se tako nagađa da je lijepa Martina trudna.

Odvjetnici koji su Martinu zastupali u brakorazvodnoj parnici, vijest o blaženom stanju za magazin Story nisu potvrdili, ali niti demantirali, baš kao niti njezin otac Zdravko. No, u priču se uključila njena majka Mirica, koja je uzrujano demantirala glasine o Martininoj navodnoj trudnoći dodajući da po Zagrebu zločesti ljudi šire svakojake glasine. Vijesti o trudnoći usprkos tome, nastavile su stizati do spomenutog medija, ni oni sami nisu posve sigurno što je zapravo u cijeloj priči istina.

Inače, supružnici Todorić prošle su godine, uslijed previranja i otvaranja istrage nad koncernom Agrokor, odlučili okončati dugogodišnji brak u kojem imaju i troje djece. U to vrijeme, medijskim prostorima cirkulirale su priče o tome kako stariji sin tajkuna Ivice Todorića razvodom pokušava spasiti raskošnu imovinu.

No, čini se kako od svega toga zapravo nema ništa te da je raspadu braka kumovala upravo Martinina želja za slobodom i drugačijim načinom života. A u čarima slobode, daleko od zagrebačke vreve, očito nije dugo uživala pa je tako viđana u društvu markantnog i samozatajnog muškarca u čijem je zagrljaju po svemu sudeći našla ljubav i utočište. Navodno se radi o muškarcu iz Beča, a da je odnos između novopečenog para uistinu nadišao granice prijateljstva, svjedoče priče o tome kako s njime uskoro planira uploviti u bračnu luku.

Tko je muškarac koji je osvojio srce atraktivne Martine, bivše Miss Hrvatske, zasad nije poznato. No, nije tajna da je njen bivši suprug Ante nakon što se u sklopu istrage o Agrokoru počelo spominjati i njegovo ime iznajmio kuću u okolici Beča, u kojoj se kanio skrasiti s obitelji. Kako nije uspio održati obitelj na okupu, Ante Todorić očito je odlučio izaći u susret majci svoje djece, koja je Kulmerove dvore zamijenila bečkom rezidencijom, a dobro upućeni tvrde kako se radi o luksuznoj kući, jer stan je za majku troje djece bio premali. I stariji Todorićev sin navodno u Austriji kreće u samostalan i nadasve ozbiljan biznis.

Povezao se s poduzetnikom Reneom Benkom, 40-godišnjim vlasnikom jedne od najvećih poduzeća za nekretnine Signa Holding. Riječ je o tvrtki koja je prije deset godina preuzela Hoto toranj od Tomislava Horvatinčića, a uz to grade i luksuzne nekretnine po Beču, dok se Benko opisuje kao jedan od moćnijih poslovnih ljudi. U Austriji je uvjetno osuđen za pokušaj podmićivanja bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, a prema optužbi koju je sud potvrdio nudio je 2009. godine 150 tisuća eura bivšem hrvatskom premijeru za posredovanje kod tadašnjeg talijanskog premijera Silvija Berlusconija, s kojim je trebao riješiti porezni spor.

Inače, do danas nije do kraja razriješeno zbog čega je i u kojim okolnostima pukla ljubav starijeg Todorićeva sina i njegove odabranice Martine, jer poznavatelji ovoga para opisivali su njihov bračni život kao idealan, čemu je sasvim sigurno doprinosio i bajkovit život u jednoj od kuća u Kulmerovim dvorima. Martina Todorić, djevojački Novosel nakon raskošnog vjenčanja 2000. godine i slavlja koji se odvio u hotelu Westin rijetko se pojavljivala u javnosti, tek prigodno šetnjom na Badnjak i ljeti uz more. Poznanici Martinu opisuju kao samozatajnu damu, koja je godinama bila posvećena djeci, ali se nikada nije previše žalila, iako joj je smetalo da živi u sjeni ostatka obitelji Todorić. ”Martina je prava djevojka za moga sina. Znao sam to čim smo je upoznali”, izjavio je jednom prigodom za magazin Story Ivica Todorić, no izgleda da je nekoć uspješnoj manekenki i odličnoj učenici dosadio život u zlatnom kavezu, što potvrđuje i posljednja ljubavna priča koja se oko nje zaplela.

Da je život s Antom Todorićem doista bio u najmanju ruku neobičan, dokazuje i strast koju njezin bivši suprug njeguje za skupim automobilima. Stariji Ivičin sin veliki je ljubitelj Porschea, a znanci ga opisuju kao kolekcionara. Kada je ljubav u pitanju Ante Todorić doista ne štedi, što je dokazao i jedne prigode kada je Martini organizirao rođendansku proslavu u Dubrovniku. U staroj gradskoj jezgri iznajmio je luksuzni restoran Gil’s za 50-tak ljudi, koji su gostovali na tulumu, a za koje je rezervirao sobe u hotelu Excelsior pa se tako priča kako je za rođendansku zabavu izdvojio pola milijuna kuna.

Todorićev sin magistrirao je na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu na temu financija te je prvo bio izvršni predsjednik za poslovnu grupu maloprodaja u Agrokoru, dok je donedavno bio dopredsjednik cijeloga koncerna Agrokor. Ne može se reći da Todorić nije ‘istrenirao’ svoju djecu, jer je upravo Ante karijeru započeo 1996. kao poslovođa cvjećarnice te je prošao sva radna mjesta dok nije došao na vrh piramide. I sve to u tajnosti, jer u medijima se ne voli eksponirati pa tako njegov profil nije moguće pronaći na društvenim mrežama.

Eksponiranje nikada nije voljela ni njegova Martina, ali je svejedno poznato kako joj luksuzna, brendirana odjeća nikada nije bila strana, jednako kao niti izleti njihovim obiteljskim ‘aviončićem’ s kojim je rado odlazila na brojne europske destinacije, gdje je tulumarila i uživala u raskošima obiteljskog bogatstva. Martina Todorić nakon razvoda od Ante očito nije prestala živjeti, štoviše, moglo bi se reći da sada napokon živi slobodu o kojoj mora da je dugo sanjala, a hoće li je uistinu to još jednom odvesti pred oltar, preostaje za vidjeti.