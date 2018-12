OPASNO PROVOCIRA: Lana Jurčević i zavela i razljutila fanove novim fotografijama

Lana Jurčević je provela deset dana u Australiji, a sve je marljivo snimila i upakirala u video od 6 minuta na svom YouTube kanalu. U njemu nas je obavijestila s kim je sve bila i što je sve radila, gdje je išla i kako su prošli koncerti koje je održala. No, Lani nije bilo samo radno. Malo se odmarala, i to na plaži. Mi se ovdje možda smrzavamo, no ona je svojim outfitom s plaže koji je objavila na svom Instagram profilu definitivno podignula temperaturu.

Bacila nas je na koljena crnim jednodijelnim kupaćim kostimom preko kojeg je prebacila egzotični crni kimono s kričavim žutim detaljima. Look je zaokružila elegantnim naočalama, a cjelokupni dojam je bio toliko bombastičan da su pozitivni komentari pljuštali na sve strane. Fanovi su pisali rečenice poput: ‘Živa vatra’ i ‘Sad stvarno pretjeruješ’.

Osim svojim outfitom, potaknula nas je i na razmišljanje fotografijom s nepoznatim muškarcem s kojim je doduše u iznimno prisnom zagrljaju. Je li to na pomolu nova ljubav, pitamo se i tko je je taj zgodan tip? Ovo živo zanima i Lanine fanove koji su ostavili preko 200 komentara s upitom o čemu se radi. Doduše, mnogi nisu mogli prijeći preko činjenice da Lanin novi frajer nosi čarape na sandale. Toliko ih je to iziritiralo da su i uvrede padale, ali mi smo zaključili da nema smisla raspravljati na tu temu, jer znate kako se kaže: O ukusima se ne raspravlja…osim kad ljudi stvarno ne prijeđu svaku granicu svojim outfitom. Uostalom, nas više zanima je li Lana zaljubljena, nego njegov stil.