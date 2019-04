OPA OVO NISMO OČEKIVALI od Nine Badrić: Slobodno se prošetala ulicom bez grudnjaka

Autor: Iva Hanzen

Iako je podbacila na dodjeli glazbenih nagrada Porin, pojavivši se u crnoj haljini čiji joj kroj nikako nije odgovarao i samo joj je nepotrebno ocrtao koji kilogram viška, Nina Badrić nam je novim izdanjem u rozom odijelu, dokazala da njezinoj ljepoti ipak nema kraja. Doduše, ovom pojavom nas je baš iznenadila jer inače nema naviku nositi ovako smjele odjevne kombinacije. Naime, odabrala je boju odijela koja je sama po sebi izrazito upečatljiva, a k tome ispod sakoa nije obukla grudnjak, nego je pustila da joj se grudi lagano naziru. Nina nema običaj ovako zavoditi, to je obično manevar za kojim poseže Maja Šuput primjerice pa joj moramo dati stilsku peticu za hrabrost da tako nehajno prođe ulicom, pritom posve ignorirajući da isijava sirovom ženskom snagom i ljepotom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. #day1 👆🏻💋 Objavu dijeli Nina Badric (@badrich) Tra 3, 2019 u 12:01 PDT

Doduše, ne bismo na ovakvu kombinaciju baš obukli tenisice, što su primjetili i Ninini fanovi, ali kao što je rekla jedna fanovka: ‘Ako su tenisice samo za preć preko ceste do studija onda ok’. I mi se slažemo se tim i nekako sumnjamo da bi pjevačka diva poput Nine baš nosila sportske tenisice na ovako zavodljivu kombinaciju, ali da, vjerojatno je samo trebala doći do studija. U svakom slučaju, svi fanovi se se složili da Nina izgleda mrak, a njihove reakcije najbolje opisuje jedan komentar koji kaže: ‘Nina gori’. I da, zaista gori od seksepila i ljepote. To očito zna i pjevačica jer je istu fotografiju objavila i u obliku fotografije i u obliku Inastagram Storyja, a napravila je i selfie, što je očiti dokaz da je i sama ponosna na ovaj look.