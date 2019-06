Opa, Nina Badrić skoro prebila mladića!

Autor: Iva Hanzen

Da Nina Badrić diže utege to smo znali, no da ovako ‘rastura’ u boksu to nismo mogli ni zamisliti. Pjevačica je na svom Instagram profilu objavila video na kojem se nalazi u Boksačkom klubu Sveti Mihael te je uz njega napisala status: ‘Ja sam vlak što zgazit će te mali’, evocirajući time uspomene na njezin veliki hit i duet s pjevačicom Emilijom Kokić. I zaista, kada gledate Ninu u ringu osjećate kao da je vlak koji vas može pogaziti. Tako je snažna, okretna, spretna, disciplinirana, koordinirana, a na potezima bi joj pozavidjele i najveće boksačke zvijezde.

Obožavatelji su ostali oduševljeni nakon ovog videa. Ostavili su joj broje pozitivne komentare poput: ‘Bravo curo’ , ‘Pa ti vidi, zamjeri se Nini’, ‘Mala se ne šali časna reč 🙏😮👊’, ‘Bolja si od Joshue. 💪’ Svaka čast’, ‘Udri Nina’ i ‘Nema s Ninom šale’. Doduše, jedan joj je obožavatelj savjetovao da malo poradi na radu nogu, no s obzirom na to je da Nina početnica, ovo je odlično, a i sigurni smo da će napredak doći kao od šale. Očito je jako nadarena za ovakve sportove, tako da joj želimo puno uspjeha u daljnjem treniranju ili kako je to rekla jedna obožavateljica: ‘Samo naprijed ženo..’