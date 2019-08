Ona je najljepša srpska voditeljica i najbolja prijateljica Nine Badrić! Nina se pohvalila turbozgodnom Marijom!

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić putem Instagram Storyja čestitala je rođendan svojoj dobroj prijateljici, srpskoj novinarki i voditeljici Mariji Kilibardi. Odušvila nas je ova gesta pjevačice, no još nas je više oduševio Instagram profil lijepe Marije koja izgleda poput top modela, a zahvaljujući visini od 182 cm i mogla se baviti manekenstvom. No, 39- godišnju Mariju život je odveo u drugom smjeru.

Vodila je brojne sportske emisije kao i ‘Bingo’, a 2010. godine je je postala zaštitno lice jedne turističke agencije te je osvanula na mnogim reklamnim plakatima diljem Beograda. Godine 2011. prelazi na druge TV formate pa je tako, između ostalog, vodila emisiju ‘Žene’, a pojavila se i u showu ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Njezino lice i tijelo krasili su i spotove mnogih srpskih pjevača.

Od 2016. do 2017. godine je bila udana za košarkaša Vladimira Radmanovića, no to nije poljuljalo njezinu vjeru u pronalazak ljubavi. Doduše, nekako sumnjamo da će Marija imati problema s pronalaskom novog partnera jer slovi kao jedna od najljepših srpskih voditeljica.