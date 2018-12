Odaslala snažnu poruku: Nina Badrić objavila fotografiju značajnog sadržaja i evo što nam je poručila!

Autor: Iva Hanzen

Nina Badrić je na svom Instagram profilu objavila fotografiju značajnog sadržaja. Na njoj piše: Kad preživiš pogrešno, tek onda znaš koliko vrijedi ono ispravno. Pored fotografije je samo stavila oznaku srca, time nam rekavši da nema što dodati. Ova nas je objava duboko dirnula u srce jer osim što je istinita, beskrajno je životna. Nina nam je time zapravo poručila da i ona ima svoje i uspone i padove, kao i neke svoje poteškoće s kojima se susreće.

Često smo skloni idealizirati život slavnih, pogotovo pjevačkih diva poput Nine Badrić, no ovom nam je objavom Nina pokazala da su i slavni samo ljudi od krvi i mesa. Fanovi su odlično reagirali pa su pored fotografije pljuštale rečenice poput: ‘Samo hrabro’, ‘Sve rečeno’ i ‘Život je takav, donosi i dobro i loše. Samo naprijed’, a dodali su i neke svoje mudrosti, poput: ‘Svatko te voli dok sija sunce. U oluji skontaš kome je stvarno stalo do tebe’, ‘Ma definitivno. To si prepisujem. Kak je ono Isus rekao nesto u smislu: isprobajte sve i dobro zadržite’ i ‘Kad nabori nestanu shvatiš što je ispravno…’ I mi smo oduševljeni iskrenošću lijepe Nine, ali i inspiracijom koju pruža poruka koju je odaslala.